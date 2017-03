Fabrizio Corona / Non demorde, intanto Silvia Provvedi si consola con la sorella! (oggi, 1 marzo 2017

FABRIZIO CORONA NON DEMORDE: SILVIA PROVVEDI SI CONSOLA - Fabrizio Corona è ormai in carcere da mesi e la situazione sembra non accenni a migliorare. Il fotografo dei Vip non sa più che fare, se non dire di aver fiducia nella giustizia, ma sono in tanti a credere che forse stavolta non se la caverà così a buon mercato. Intanto Silvia Provvedi continua con la sua vita e riempe i social network di foto piccanti con la sorella Giulia: che magari voglia sfondare nel mondo della moda? La ragazza dice di essere molto innamorata di Fabrizio Corona, e per adesso continua a mostrargli supporto e stargli accanto, ma intanto cerca di consolarsi come può divertendosi insieme alla sorella Giulia. Party, palestra, ospitate nelle discoteche: la vita per Silvia Provvedi va avanti e, vista la giovane età, forse è anche meglio così. Fabrizio Corona ovviamente non sa nulla, ma di sicuro sarebbe felice di sapere che la sua fidanzata non sta disperata a casa ad aspettarlo.

FABRIZIO CORONA NON DEMORDE: SILVIA PROVVEDI SI CONSOLA - In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, Silvia Provvedi aveva parlato del momento dell'arresto di Fabrizio Corona, e i terribili attimi che hanno vissuto insieme prima del tragico evento. "Eravamo in palestra. Fabrizio non si sente bene, mi chiede di andare in farmacia. Vado. Dopo un po' lui mi raggiunge. È bianco in faccia e dice poche parole: 'Amore, mi stanno arrestando. Devi essere forte. Mi devo consegnare tra due ore esatte'. Poi è andato a casa di sua madre perché voleva avere la certezza di poter parlare con suo figlio Carlos. Gli ultimi minuti li ha trascorsi abbracciato a lui, una scena che non scorderò mai", ha detto la mora cantante del duo Le Donatella, dicendo che la vicenda è un gigantesco errore giudiziario e che bisogna che tutto si risolva per il meglio. Lo spera lei, Fabrizio Corona e ovviamente le persone che hanno sempre tifato per lui in questa vicenda.

