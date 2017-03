GIOVANNI VERNIA/ Video, il comico di Zelig "impallina" Sven Otten, il ballerino della pubblicità Tim

GIOVANNI VERNIA, IL COMICO IMITA IL BALLERINO DELLA TIM ED IL VIDEO DIVENTA SUBITO VIRALE (OGGI 1 MARZO 2017) - Durante l'ultimo Festival di Sanremo, nell'ultima serata, Carlo Conti ha invitato il protagonista dello spot della Tim che ha incantato il teatro Ariston con il suo balletto. L'esibizione dell'artista è piaciuta parecchio a Giovanni Vernia, noto comico di Zelig, che ha deciso di fare un'imitazione esilarante dello spot della telefonia mobile, ed il suo video è diventato virale nel giro di pochissime ore. Giovanni Vernia ha pubblicato la sua esibizione sulla propria pagina Facebook, dove imita il famoso spot della Tim che vede come protagonista il ballerino tedesco Sven Otten, conosciuto sul web come 'JustSomeMotion'. Ovviamente non c'è la stessa movenza, i passi sono diversi come il finale spiegato dallo stesso Vernia tramite una didascalia: "Chiedo scusa ma bisognava intervenire" si legge su Facebook. Nel finale infatti il comico ha deciso di eliminare scherzosamente il ballerino soddisfacendo il desiderio di molti utenti sui social che volevano 'impallinarlo' con la cerbottana. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI GIOVANNI VERNIA

GIOVANNI VERNIA, IL COMICO IMITA IL BALLERINO DELLA TIM ED IL VIDEO DIVENTA SUBITO VIRALE (OGGI 1 MARZO 2017) - Il video di Giovanni Vernia che prende in giro il noto spot della Tim è diventato virale, tanto ad aver avuto la bellezza di otto milioni di visualizzazioni nel giro di pochissime ore. Il comico di Zelig è già noto nel fare parodie, lo scorso anno ha infatti postato sempre sulla pagina Facebook dei video che prendevano in giro Gianluca Vacchi ed anche in questo caso il risultato è stato straordinario: in meno di tre giorni ha ottenuto cinque milioni di views per un totale di undici milioni di visualizzazioni. L'anno prima si è dedicato al web lanciando parodie di Fedez e Pif, quindi il pubblico dei social ha cominciato ad apprezzarlo davvero molto. La sua carriera è cominciata nel 2008 con Zelig Off, per poi passare a Zelig nello stesso anno, senza dimenticare la sua ospitata nel 2010 al Festival di Sanremo quando ha fatto ballare tutti sulle note di 'Essiamo noi', quando alla conduzione c'erano Paolo Bonolis ed Antonella Clerici.

