GOTHAM 3 / Anticipazioni puntata 1 marzo 2017: Cinque si trasforma in Bruce. Quali sono le sue intenzioni?

GOTHAM 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 1 marzo 2017, Premium Action trasmetterà un nuovo episodio di Gotham 3, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "Guardami negli occhi!". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: al suo risveglio, Bruce (David Mazouz) viene interrogato da The Lady (Leslie Hendrix), che vuole sapere quali prove ha trovato contro l'Ordine di cui fa parte e del loro collegamento con Strange (BD Wong). Il giovane Wayne rivela poi che di fronte ad una sua eventuale morte, la Polizia aprirà un'indagine su quanto è successo, ma la donna gli impone di interrompere sia le ricerche sull'organizzazione sia quella sulla morte dei genitori. Solo così potrà rimanere in vita e gli ricorda che qualsiasi violazione annullerà l'accordo appena fatto. Nel frattempo, Valerie (Jamie Chung) offre a Gordon (Ben McKenzie) 1 milione di dollari in cambio del suo aiuto come fonte e la cattura di Oswald (Robin Lord Taylor), visto che ha perso il contatto con la sua informatrice precedente. Solo in quel momento il poliziotto realizza che sta parlando di Selina (Camren Bicondova) e decide di chiedere a Barbara (Erin Richards). Dopo aver ottenuto un indizio, Valerie decide però di controllare da sola, escludendo Gordon. Nello stesso momento, Ivy (Maggie Geha) si risveglia nella zona di scarico del porto e scopre di essere cresciuta di qualche anno. Dopo aver anticipato sul tempo Valerie, Bullock (Donal Logue) guida la task force nella lotto contro Fish Mooney (Jada Pinkett Smith) ed il suo gruppo di superumani, ma la donna riesce a fuggire. Nello stesso momento, Oswald (Robin Lord Taylor) critica aspramente l'azione della GPCD e sottolinea che la città è sotto l'attacco dei mostri, spingendo la popolazione ad unirsi a lui in una lotta civile. Nel frattempo, Bullock viene prelevato da Fish Mooney, che gli impone con il proprio potere di condurla da Strange (BD Wong), mentre uno sconosciuto si offre di aiutare Ivy e la porta nel proprio appartamento. Anche se l'uomo si mostra gentile, la ragazza va su tutte le furie quando getta una pianta nella spazzatura, solo perché secca, e lo uccide. Mentre Gordon avvisa Barnes (Michael Chiklis) ed intuisce le intenzioni di Fish, Bullock si presenta nelle celle segrete in cui si trova rinchiuso Strange. Anche se la task force raggiunge la fortezza, l'intervento di Oswald e dei cittadini infuriati impedisce il blitz contro Fish. Gordon invece approfitta delle tensioni per introdursi nella struttura di nascosto, ma viene intercettato subito da Mooney. Pur di salvare Bullock, l'agente si offre di far uscire i metaumani con Strange, ma alcuni di loro vengono massacrati dai cittadini infuriati. Non appena raggiunto l'esterno, Oswald punta l'arma contro Fish, pronto a vendicarsi. Quella sera, mentre Leslie (Morena Baccarin) torna in città e Gordon finisce per baciare Valerie, Bruce e Alfred (Sean Pertwee) si ritrovano di fronte al secondo Wayne.

GOTHAM 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'1 MARZO 2017, EPISODIO 3 "GUARDAMI NEGLI OCCHI!" - Il secondo Bruce rivela a Wayne ed Alfred di essere stato creato grazie agli esperimenti di Strange. Intanto, Leslie riprende il suo lavoro nel Dipartimento e rivela a Gordon di essersi fidanzata con un medico dell'ospedale locale. Non sarà la sola a varcare le porte di Gotham: l'ipnotizzatore Jervis Tetch è infatti alla ricerca della sorella Alice, misteriosamente scomparsa. Nel frattempo, Pinguino decide di attaccare la poltrona di Sindaco di James, avviando una propria ampagna. Nel frattempo, i sospetti di Alfred su Cinque sembrano reali. Il ragazzo infatti adegua il proprio aspetto a quello di Bruce e fugge. Gordon invece intuisce che Alice voglia tenersi in realtà alla larga dal fratello, ma quando affronta Tetch, viene ipnotizzato. Quella sera, Mario presenta a Leslie il padre: Carmine Falcone. Cinque invece finge di essere Bruce ed offre il proprio aiuto a Selina per trovare l'amica Ivy.

