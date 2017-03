Giulia Calcaterra e Diego Dario / Isola dei Famosi 2017, dopo la rottura in diretta, la nomination

GIULIA CALCATERRA: LA NOMINATION A SIMONE SUSINNA PER METTERE A TACERE TUTTI I PETTEGOLEZZI? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 1 MARZO) - A molti non era sfuggita l'eccessiva vicinanza di Giulia Calcaterra a Simone Susinna, ma in pochi avrebbero immaginato che questa amicizia così speciale sarebbe costata così cara alla naufraga dell'Isola dei Famosi 2017. Diego Dario, suo storico fidanzato, ha deciso infatti di lasciarla a mezzo stampa e la notizia è giunta ieri in Honduras attraverso le parole di Alessia Marcuzzi. "Il tuo ragazzo non si ritiene più impegnato con te", ha detto infatti la conduttrice e, di fronte a questa rivelazione, la naufraga si è mostrata sin da subito incredula, ritenendo che il suo ragazzo non fosse capace di prendere una decisione così netta senza discuterne prima con lei. In un primo momento, infatti, la Calcaterra ha anche messo in discussione gli articoli mostrati dalla conduttrice, "so come funzionano i siti e i gossip", convinta che si trattasse di uno scherzo di cattivo gusto. Successivamente, però, ha dovuto fare i conti con la verità dei fatti, e a nulla è valsa la nomination fatta a Simone Susinna pochi minuti prima, un tentativo estremo, secondo Vladimir Luxuria, di mettere a tacere tutti i pettegolezzi sul loro conto.

GIULIA CALCATERRA: L'EX VELINA IN NOMINATION,IL PUBBLICO LA VUOLE FUORI! (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 1 MARZO) - Giulia Calcaterra è finita in nomination dopo che Raz Degan, leader della settimana, ha scelto di fare il suo nome. Per l'ex velina di Striscia la Notizia l'avventura sull'Isola dei famosi 2017 potrebbe terminare già nella prossima settimana, visto che il pubblico, a giudicare dalle ovazioni della serata di ieri e ai diversi pareri sui social, non nutre particolare simpatia nei suoi confronti. "Fuori Giulia! Quando ci ricapita? Nessuno del gruppo la voterà più se Raz non sarà più leader, mentre Moreno lo voteranno ancora, assieme a Simone, settimana prossima!!! Quindi #fuorigiulia", "Giulia mi sembra quanto di peggio si possa trovare in un concorrente dell'isola. Ha ragione Raz, fastidiosa come una zanzara", "Avrei preferito mandare prima via Moreno... ma bisogna tenere presente che Giulia e brava nelle prove,quindi settimana prossima potrebbe diventare leader e salvarsi ancora...mentre Moreno sarà di nuovo in nomination....". Giulia Calcaterra lascerà molto presto Cayo Cochinos?

© Riproduzione Riservata.