Giuliana De Sio piange a Ballando con le Stelle/ Retroscena inedito a La Vita in Diretta

Giuliana De Sio in lacrime a Ballando con le Stelle: cos'è accaduto dietro le quinte? Il retroscena inedito a La Vita in Diretta - È iniziata tra non poche polemiche la nuova edizione di Ballando con Le Stelle e se ne riparla oggi nel corso de La Vita in Diretta. È stata Giuliana De Sio la più criticata della serata a causa di una performance non proprio all'altezza. Collegatasi con il salottino dei Vip in attesa di giudizio, Milly Carlucci ha notato le lacrime della De Sio e per questo ha chiesto cosa fosse accaduto. In quel caso la risposta della De Sio è stata: “Va tutto bene. È colpa di un gioco al massacro del quale io forse non sono all’altezza psicologicamente. Non voglio essere il piccione del tiro al piccione della situazione. Temo che potrei diventarlo e questo non voglio che succeda. Sono molto preoccupata per me e per la mia salute mentale. Bisogna sempre tutelare la propria salute. Noi siamo animali sensibili. Bisogna starci un po’ attenti”. Ma cosa è davvero accaduto dietro le quinte? Lo mostrano oggi Cristina Parodi e Marco Liorni con un video inedito.

Giuliana De Sio in lacrime a Ballando con le Stelle: lo sfogo in diretta a Milly Carlucci e le parole di Selvaggia Lucarelli - Nel video in questione, Giuliana De Sio si dice furente per il gioco al massacro nei suoi riguardi: "Ho capito che hanno trovato in me la vittima sacrificale, ma io non ci sto a questo gioco!" ha dichiarato l'attrice che ha inizialmente cercato di trattenere rabbia e lacrime per poi sfogarsi con tutti i compagni di avventura. “Volevate vedermi piangere in diretta? Guardate, sto piangendo. Io so di essere umana, se mi pensate come i miei personaggi siete indietro” sono state ancora le dichiarazioni della De Sio a Milly Carlucci. L'attrice si è infatti sempre mostrata molto dura, tanto che Selvaggia Lucarelli, sempre molto pungente e severa, è stata l'unica a prendere le sue parti e ad esprimere il suo parere a riguardo: “Ero prevenuta nei tuoi confronti perché sei una donna forte e così ti mostri sempre. Queste lacrime in diretta ti rendono più umana” ha infatti concluso.

