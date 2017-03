HANSEL E GRETEL - CACCIATORI DI STREGHE/ Su Rai 4 il film con Jeremy Ranner (oggi, 1 marzo 2017)

HANSEL E GRETEL - CACCIATORI DI STREGHE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 1 MARZO 2017: IL CAST - Hansel e Gretel - Cacciatori di Streghe, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 1 marzo 2017 alle ore 21:05. Una pellicola di genere fantastica dal titolo originale Hansel and Gretel: witch Hunters. E' stata prodotta nel 2013 per la regia di Tommy Wirkola che ne ha curato anche l’adattamento della sceneggiatura. Nel cast sono presenti Jeremy Ranner, Gemma Aterton, Cedrich Aich, Monique Ganderton, Famke Janssen e Peter Stormare. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

HANSEL E GRETEL - CACCIATORI DI STREGHE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 1 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonisti due bambini, Hansel (Jerry Renner) e Gretel (Gemma Arterton) i cui genitori decidono di non volersi più occupare di loro e perciò li abbandonano in un bosco, dove si imbattono in una strega cattiva che li fa prigionieri in quanto desiderosa di sfamarsi di loro. Tuttavia però i due ragazzi riescono a fuggire dalle feroci grinfie della strega dopo averla buttata nel forno. Si accorgono inoltre che in un certo senso sono immuni rispetto ai poteri malvagi della strega e così decidono di non far mai più ritorno a casa, ma piuttosto di diventare dei veri e propri cacciatori di streghe. Sono oramai trascorsi ben 15 anni da quel giorno, Hansel e Gretel sono diventati dei bravi cacciatori di streghe tanto che vengono chiamati per far luce su alcune sparizioni sospette che interessano molti bambini. I due scoprono che lo sceriffo che lavorava sul caso aveva accusato una ragazza di nome Mina ma Hansel e Gretel, non riconoscendo in lei i poteri di una strega, la salvano dal rogo. Inoltre i due ragazzi vengono a sapere che nei boschi vicini vi è una strega con poteri malefici di nome Muriel (Famke Janssen) e così convinti della sua colpevolezza decidono di darle la caccia. Riescono così a catturare una delle giovani apprendiste di Muriel che rivela loro tutti i piani della strega ed ossia usare il sangue di ben dodici bambini da usarli in una particolare notte dove sacrificare queste piccole creature in cambio di una sorta di immunità al fuoco per la strega che quindi sarebbe poi invincibile. Da qui ha inizio tutta una serie di vicende in cui Hansel e Gretel diventeranno le vittime soprattutto a causa del loro oscuro passato.

