IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO/ Anticipazioni penultima puntata 1 marzo 2017: Luca e Bruno, una storia impossibile?

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIONI PENULTIMA PUNTATA 1 MARZO 2017, LUCA E BRUNO - Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo è pronto a tornare sul piccolo schermo di Canale 5 oggi, mercoledì 1 marzo 2017, con la penultima puntata della serie. Le anticipazioni rivelano che la storia d’amore tra Luca (Massimo Bellinzoni), coiffeur del salone di bellezza, e il giovane Bruno andrà avanti: non sarà tutto rose e fuori, però, per i due protagonisti della fiction, dal momento che il secondo ha negato e tenuto nascosta la sua omosessualità alla famiglia, e questo certo arriverà a creare dei problemi. Ma non saranno solo le omissioni della persona di cui si sta innamorando a preoccupare Luca, a quanto pare: Manfridi sarà infatti vittima di un’aggressione a sfondo omofobo, perpetrata da tre figure tra le quali al coiffeur sembrerà di riconoscere qualcuno. Ma di chi tratta? E che conseguenze avrà quest’episodio sulla sua storia con Bruno? Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo si avvicina spedito verso la sua conclusione, e già domani - giovedì 2 marzo 2017 - andrà in scena l’ultimo appuntamento.

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIONI PENULTIMA PUNTATA 1 MARZO 2017, SCILLA E GIAMPAOLO - Ormai i telespettatori de Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo hanno avuto modo di conoscere molto da vicino il personaggio interpretato da Federica Nargi, la bella Scilla Manfridi, nipote di Luca. Insieme allo zio sarà al centro del penultimo appuntamento con la fiction in programma stasera: sette giorni fa abbiamo assistito al suo arrivo in città, al fianco del zio che l’ha accolta a lavorare nel salone di bellezza. Scilla è riuscita a chiudere definitivamente con Tiziano, il suo ex, che la tormentava. Tutto è andato per il meglio, e le cose sono anche migliorate nel momento in cui la giovane Manfridi ha conosciuto per caso l’affascinante poliziotto Giampaolo, interpretato da Francesco Arca. Il loro amore, nel corso della settima puntata in programma stasera, la loro storia andrà avanti, e anche a gonfie vele sembra. Arriverà qualcosa o qualcuno in grado di spezzare la loro felicità? Staremo a vedere…

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIONI PENULTIMA PUNTATA 1 MARZO 2017, LA MADRE DI BRUNO - Tutto il pubblico de Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo ha potuto scoprire come Luca e Bruno si sono conosciuti: il coiffeur stava passeggiando per le vie della Capitale al fianco della nipote Scilla, appena arrivata in città. Il giovane si è messo di fronte alla coppia e, con una sorta di diversivo, ha colto al volo l’occasione per dare un bacio al Manfridi. Luca ha scelto dunque di invitarlo ad una festa, ma non tutto è andato come previsto e Bruno, una volta arrivato in negozio, ha scelto di andare via senza farsi vedere. Jessica Lolli ha fatto ritorno e ha scelto proprio lui come nuovo dipendente: la storia tra i due, dunque, andrà avanti, ma il pubblico di Canale 5 non deve dimenticare la figura di Larissa Balducci, madre di Bruno e che ha il volto dell’attrice Barbara De Rossi. La donna è legatissima al figlio, ma sembra che ignori completamente la sua ‘doppia vita’ e la verità… Cosa succederà se e quando tutto verrà a galla?

© Riproduzione Riservata.