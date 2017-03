Il Segreto/ Anticipazioni spagnole e italiane: Camila sfoga la sua delusione scrivendo all'amica cubana

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 1 MARZO: LA MISTERIOSA LETTERA DI CAMILA - Riconoscente per il pianoforte donatole da Hernando, nell'episodio di ieri de Il Segreto Camila si è avvicinata al marito baciandolo per la prima volta e venendo da lui ricambiata. Eppure la felicità durerà solo alcuni istanti, in quanto il signor Dos Casas oggi allontanerà da sè la moglie in modo brusco, ricordandole che tra loro non potrà mai esserci nulla. E mentre Hernando poco dopo si sfogherà con la fidata Rogelia, confessandole di essere profondamente innamorato della moglie (ma di non potere essere felice al suo fianco), anche Camila non sarà da meno anche se troverà nella sua amica cubana la persona alla quale rivolgere i suoi pensieri. Sarà a lei che scriverà affermando di non comprendere per quale motivo Hernando la tratti in quel modo: sa che l'animo del marito è buono, come confermato dallo splendido dono che le ha fatto, ma allora perché continua a respingerla? La presenza cubana di questa misteriosa destinataria, scatenerà la curiosità dei fan della telenovela cubana: in molti continuano a pensare che si tratti di Maria, avranno ragione?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: SEVERO IN PERICOLO DI VITA - Cosa accadrà al ritorno di Severo, Candela, Sol e Lucas dal lungo viaggio di nozze italiane? Dovremo chiamare in causa le anticipazioni relative alle puntate spagnole della telenovela per scoprire che le minacce degli anarchici si trasformeranno presto in realtà. I signori di Puente Viejo verranno presi di mira dai gruppi che faranno capo a Rafaela, che si scoprirà essere arrivata in paese con la peggiore intenzione. Severo sarà la principale vittima di questo gruppo, ma la notizia arriverà molto presto anche alle orecchie di Hernando, attraverso delle potenti amicizie: ancora una volta però il desiderio di vendetta del proprietario di Los Manantiales avrà la meglio, al punto da indurlo a non informare il suo rivale della sua pericolosa situazione. E le minacce si trasformeranno presto in realtà: Severo verrà gravemente ferito e solo l'intervento di Carmelo e del sargente Loginos (in arrivo a Puente Viejo per indagare sugli anarchici) eviterà il peggio. La notizia della mancata rivelazione di Hernando giungerà presto alle orecchie di Severo, aumentando il suo odio verso Hernando...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 1 MARZO: HERNANDO ALLONTANA CAMILA - Cosa accadrà tra Hernando e Camila dopo il primo bacio che si sono scambiati? Dovremo attendere la puntata di oggi pomeriggio per scoprire qualcosa in più su questa bellissima coppia anche se purtroppo le notizie su di loro non sono affatto positive. Dopo avere abbassato per la prima volta le difese con la donna che ha cominciato ad amare, Hernando tornerà indietro sui suoi passi, allontanandola da sè. Camila sarà stupita da questa reazione, faticando a comprendere per quale motivo il marito continuerà ad essere tanto freddo e distaccato con lei. Nel frattempo nei terreni di Los Manantiales, Carmelo salverà Elias dal pozzo in cui era caduto. Tale gesto altruista, spingerà il chimico a fare una promessa che potrebbe non mantenere: dirà che si impegnerà con Hernando, affinché torni a modificare il corso delle acque. Ma siamo davvero certi che il signor Dos Casas ascolterà le richieste del suo dipendente?

© Riproduzione Riservata.