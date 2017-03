IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 2 marzo: le preghiere di Elias faranno cambiare idea a Hernando?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 2 MARZO: HERNANDO PROSEGUE LA SUA VENDETTA - Il Segreto tornerà domani pomeriggio su Canale 5, ripartendo dalla promessa fatta da Elias a Carmelo. Quest'ultimo lo ha salvato da una complicata situazione, non pensando alla vendetta nei confronti del proprietario di Los Manantiales. Per ringraziarlo del suo gesto altruistico, Elias ha promesso a Leal che avrebbe convinto Hernando a deviare nuovamente il corso delle acque e domani proseguirà proprio in questa direzione. Si confronterà con il suo datore di lavoro, provando nuovamente a convincerlo a non compiere un'azione tanto sconsiderata. Ma il marito di Camila non sembrerà disposto a cambiare idea: al contrario, resterà fermo nelle sue intenzioni di vendicarsi di tutti gli abitanti di Puente Viejo, colpevoli di non avere fatto nulla per salvare i Mella da morte certa. Per i Santacruz i problemi saranno ancora molto lontani dall'essere risolti e il tempo a disposizione non sarà molto. Riuscirà Carmelo ad evitare la perdita di tutto il raccolto?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 2 MARZO: RAIMUNDO E' IN PERICOLO? - Nella puntata de Il Segreto di domani si rivedrà Raimundo alle prese con le sue pericolose proteste al fianco dei movimenti progressisti. L'occasione per evidenziare i rischi da lui corsi sarà la visita del Segretario alla Giustizia, durante la quale il padre di Emilia deciderà di organizzare una manifestazione contro il Governo. Finirà per mettersi nei guai come Donna Francisca ha temuto fin dal primo momento? Nel frattempo Camila continuerà il suo doppio gioco alla locanda dimostrandosi interessata sia a Ramiro che a Matias. In attesa di capire quali siano le vere intenzioni della collaboratrice di Emilia e Alfonso, ci sarà oggi la possibilità di assistere ad una sua misteriosa telefonata, fatta al riparo da occhi e da orecchie indiscrete. Non sarà ancora possibile comprendere cosa stia progettando la donna presentata da Rosario ai Castaneda, quanto dovremo aspettare prima che la verità venga svelata?

