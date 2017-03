Il Segreto/ Video replica puntata 28 febbraio: il Governatore chiama Francisca, colpa di Raimundo?

Il Segreto, video replica puntata 28 febbraio: Nelle ultime puntate de Il Segreto tramesse, i telespettatori hanno visto Hernando non andare affatto d'accordo con Camila. Quest'ultima sta cercando di avvicinarsi al marito, ma senza alcun risultato positivo. Beatriz, invece, si fida sempre di più di Camila e tra loro è nato un rapporto di complicità. Nel frattempo, mentre Severo, Candela, Sol e Luca sono partiti per la luna di miele, Carmelo ha cercato di scoprire con l'aiuto di Alfonso se è possibile deviare le acque di Hernando. Purtroppo, ancora, non ha trovato la soluzione giusta. Intanto, Gracia e Mariana continuano a progettare il negozio di abbigliamento. Emilia e Alfonso hanno scoperto le matrici che producono le banconote false di Raimundo. I due coniugi hanno chiesto all'Ulloa di tenere lontano da questa storia Matias. Rafaela continua ad essere molto misteriosa e Ramiro è attratto da lei. Rosario ha raccontato al figlio che la giovane è sposata con un uomo che la maltrattava. La donna, allo stesso tempo, ha chiesto a Ramiro di mantenere le distanze con lei. Don Anselmo e Don Berengario trovano un punto d'incontro e il secondo ha deciso di non denunciare al Vescovo il matrimonio dei Santacruz. Nel corso della puntata del 28 febbraio, Carmelo pensa di aver deluso il suo amico Severo, in quanto non riesce a risolvere il problema dell'acqua. L'uomo è intenzionato ad agire subito e chiede l'aiuto di Alfonso. Carmelo vuole entrare nelle proprietà di Hernando per scoprire se i percorsi d'acqua possono essere ripristinati. Alfonso non è sicuro che sia una buona idea. Mariana e Gracia non sanno se saranno all'altezza di cucire i vestiti che dovranno vendere e ne parlano con Rosario. Le due pensano di acquistare i capi di abbigliamento dalla Francia e dalla Spagna. Rosario consiglia loro di chiedere aiuto a una sarta della Puebla molto brava. Elias racconta a Emilia e Matias che tra qualche giorno avverrà l'inaugurazione del negozio di profumi di Camila. Il chimico crede che i cittadini di Puente Viejo non andranno a comprare nella loro profumeria in quanto Hernando è molto scorbutico. Raimundo viene chiamato da Donna Francisca per parlare degli anarchici. Fe dichiara all'Ulloa di essersi addirittura affezionata alla Montenegro. Quest'ultima ha ricevuto una strana telefonata dal governatore, che l'ha informata del fatto che stanno accadendo delle cose strane a Puente Viejo. Donna Francisca ne parla con Raimundo per sapere cosa sta succedendo. L'Ulloa è molto misterioso, tanto che confessa che la visita del governatore è una cosa interessante. Carmelo arriva nelle terre di Hernando, dove c'è anche Elias caduto in un pozzo.

