Isola dei Famosi 2017 / Nomination e pagelle: Nancy Stratega, Giulia torna single in tv (Quinta puntata)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12: NOMIMATION E PAGELLE DELLA QUINTA PUNTATA - Come ogni settimana, i protagonisti dell’ Isola dei Famosi 2017 hanno dato vita a una puntata ricca di polemiche e di colpi di scena. Scopriamo chi ha avuto la meglio attraverso le pagelle della quinta serata. Malena, voto 7: simpatica, frizzante e divertente. Lontana dalle polemiche delle ultime settimane, potrebbe arrivare in finale senza far troppo rumore. Samantha De Grenet, voto 6: schietta come poche, ma il tono da maestrina a volte risulta eccessivo. La concorrente, nella battaglia “tutti contro Raz”, ha scelto finalmente da che parte stare, ma questa decisione potrebbe costarle molto caro. Eva Grimaldi, voto 8: un po’ materna un po’ ingenua, la concorrente mostra due lati di sé che riescono a convivere in un perfetto equilibrio. La permanenza di Imma Battaglia sull’Isola dei Famosi 2017 riuscirà a tirare fuori il suo nuovo spirito? Dalle premesse sembrerebbe proprio di sì. Raz Degan, voto 7: non possiamo assolverlo completamente, ma il naufrago diverte, al contrario degli altri concorrenti. Resterà nella storia della tv il suo confronto con “la bionda” Paola Barale, un dibattito che ha riacceso le speranze dei più romantici di rivedere i due assieme, se non nella vita magari in Honduras. Simone Susinna, voto 5: ostacolare i concorrenti pronti a tendere una mano a Raz Degan non depone a suo favore, il naufrago ha infatti tirato fuori la parte peggiore di sé dopo settimane di nulla. Riuscirà a farsi perdonare o dovremo abituarci ai suoi gesti pieni di rancore? Giulio Base, voto 5: ancora poco presente nel corso della diretta, messo in ombra da caratteri più forti. Si rifarà nelle prossime puntate o dovremo aspettare di vederlo in studio? Giulia Calcaterra, voto 5: nonostante i suoi sforzi continua a non piacere. E ogni tentativo risulta sempre più vano. Riuscirà a rifarsi ora che il suo fidanzato ha scelto di lasciarla in diretta tv? La speranza, si sa, è l’ultima a morire. Moreno, voto 5: il rapper ha provato in tutti i modi screditare Raz Degan ma senza riuscirci, stavolta però ha scelto di non scomodare il rap. Cambia la sostanza ma la musica è sempre la stessa, il suo astio gli sarà fatale? Nancy Coppola, voto 6: ha teso una mano a Raz Degan e questo le fa onore, ma il suo cambio di rotta potrebbe nascondere qualcosa. Si tratta di strategia ben studiata per legarsi a uno dei concorrenti più forti di questa edizione o la naufraga è realmente interessata a stringere amicizia con il regista?

