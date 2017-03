LA GABBIA OPEN/ Ospiti e anticipazioni: pensioni e vitalizi, Enrico Rossi in studio (puntata 1 marzo 2017)

LA GABBIA OPEN, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 MARZO 2017: CAOS PD, PENSIONI E LAVORO - Gianluigi Paragone è pronto per tornare alla guida de La Gabbia Open oggi, mercoledì 1 marzo 2017: il nuovo appuntamento con il talk show in programma su La7 si concentrerà ancora una volta sulla situazione interna al Partito Democratico, e su tutte le svolte che i membri hanno affrontato nell'ultimo periodo. Scontri e decisioni che si calano, naturalmente, nel contesto nostrano: si discuterà inevitabilmente della situazione di lavoro e delle pensioni di noi italiani, senza dimenticare il tema dei vitalizi che è tornato alla ribalta proprio negli ultimi giorni. La pagina Facebook ufficiale della trasmissione ha anche annunciato gli ospiti che faranno capolino all'interno dello studio, pronti ad alimentare il dibattito al fianco di Paragone: ci saranno il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, Massimiliano Fedriga della Lega Nord e Barbara Lezzi del Movimento 5 Stelle. Spazio anche a giornalisti ed esperti, come lo scrittore Antonio Pennacchi, il direttore del TG4 Mario Giordano (già intervenuto in merito ai vitalizi a Quinta Colonna lo scorso lunedì), il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, il direttore del fattoquotidiano.it Peter Gomez e Antonio Caprarica. Non mancheranno, infine, l’economista Giuliano Cazzola e Mattia Mor, un imprenditore. Clicca qui per vedere il post direttamente dalla pagina Facebook ufficiale de La Gabbia Open.

© Riproduzione Riservata.