LA PORTA ROSSA/ Anticipazioni 1 marzo 2017: Vanessa cerca la madre, Cagliostro e i sospetti su Stella

LA PORTA ROSSA, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 1 MARZO 2017: CAGLIOSTRO SOSPETTA DI STELLA? - Vanno avanti le indagini di Leonardo Cagliostro ne La porta rossa: la fiction con Lino Guanciale torna stasera, mercoledì 1 marzo 2017, su Rai 2, e il commissario ormai morto è determinato a scoprire quali segreti nascondano i colleghi. Lo abbiamo già visto seguire e andare a fondo della vita di Paoletto, il più sospetto in realtà, a causa del suo atteggiamento freddo e un po’ prepotente (e anche dello scarso dispiacere di fronte alla morte del collega e capo), ma che ha dimostrato di avere un’anima buona e nobile. Leo ha infatti scoperto che si prende cura della moglie rimasta tetraplegica dopo un incidente, nonostante lei avesse deciso di lasciarlo per un altro. Ora nel mirino di Cagliostro finirà proprio Stella, una degli agenti che più a lungo ha pianto la morte di Cagliostro, molto probabilmente perché i due hanno avuto una storia. La scena in cui era all’interno del deposito segreto del poliziotto non è sfuggita a nessuno, il pubblico ha capito che la donna aveva mentito ad Anna, e ora Stella ha attirato anche la curiosità di Leonardo, quando l’ha vista seduta al computer al buio della Procura… ma che cosa stava facendo? Forse stasera ne sapremo di più, anche perché Cagliostro farà in modo di insinuare in Paoletto il dubbio che Stella possa nascondere qualcosa…

LA PORTA ROSSA, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 1 MARZO 2017: VANESSA ALLA RICERCA DELLA MADRE - Ci sono stati grandi cambiamenti anche per Vanessa ne La porta rossa: la medium ha accettato infine di aiutare Cagliostro e ha ricevuto anche da lui un aiuto considerevole per scoprire quale sia stato il vero destino dei suoi genitori. I due hanno concordato un segnale per fare in modo di incontrarsi in posti sicuri, in cui nessuno possa vedere Vanessa che parla (anche se solo apparentemente) da sola. Leonardo ha aiutato la giovane ad introdursi di soppiatto in Procura, e proprio lì Vanessa ha scoperto che - al contrario di quanto sua zia le ha sempre raccontato - sua madre è sopravvissuta all’incendio dell’abitazione in Kosovo ed è ancora viva, anche se forse la sua salute non è ottimale. Le anticipazioni in merito alla terza puntata de La porta rossa rivelano che Vanessa deciderà di introdursi, nuovamente di soppiatto e con l’aiuto del suo compagno di classe Filip (al quale si è avvicinata parecchio), all’interno della clinica nella quale la madre è ricoverata. I due verranno scoperti?

LA PORTA ROSSA, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 1 MARZO 2017: TUTTI CREDONO CHE SIA CAGLIOSTRO LA TALPA - Niente di buono in vista per Cagliostro: o almeno, lui in realtà è morto, quindi peggio di così non potrebbe andare, ma sembra proprio che nella terza puntata de La porta rossa in programma stasera verrà infangata anche la sua memoria. Ormai gli ex colleghi hanno scoperto il deposito segreto che Leonardo teneva all’interno di uno stabile (del quale a quanto sembra anche Stella era a conoscenza): da lì partiranno nuove indagini e emergerà un dettaglio che porterà tutti a credere che fosse proprio Cagliostro la talpa all’interno del Dipartimento. Evidentemente le prove saranno più che schiaccianti contro di lui: ma cosa finirà nel mirino esattamente? È anche vero che la telefonata partita dagli uffici della polizia per avvisare Il Messicano ha portato alla morte di Leonardo: davvero lui avrebbe agito in quel modo? Qualcuno nella squadra arriverà a fare questo ragionamento, che non potrà far altro che spingere ad indagare più a fondo e ripulire la memoria di Leo? Staremo a vedere quello che succederà in prime time su Rai 2.

