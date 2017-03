LE IENE SHOW/ Servizi e anticipazioni: Maisano in Marocco, Golia incontra Cappato (puntata 1 marzo 2017)

LE IENE SHOW, SERVIZI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 MARZO 2017: DJ FABO - Le Iene Show tornano sul piccolo schermo di Italia 1 stasera, mercoledì 1 marzo 2017, sotto la guida di Ilary Blasi e Teo Mammucari: tra i servizi che verranno trasmessi non mancherà quello realizzato dalla iena Giulio Golia. Il 27 febbraio scorso, DJ Fabo - all’anagrafe Fabiano Antoniani, artista di 39 anni - è stato accompagnato presso la struttura di un’associazione in Svizzera, dove è permesso il suicidio assistito, e lì è morto. Nel 2014 DJ Fabo era rimasto vittima di un incidente che lo ha reso cieco e tetraplegico: è stato Marco Cappato ad accompagnarlo nel suo ultimo viaggio lunedì scorso, oltre confine. L’esponente dei Radicali italiani e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni si è raccontato in seguito ai microfoni de Le Iene: più tardi in prime time ascolteremo le parole di Cappato. Giulio Golia lo accompagnerà anche presso la Caserma dei Carabinieri di Milano per ‘autodenunciarsi’ per ‘l’aiuto suicidio’ che ha dato a DJ Fabo, e i telespettatori avranno occasione di scoprire da vicino le reazioni di tutti.

LE IENE SHOW, SERVIZI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 MARZO 2017: NINA PALMIERI E CAPITAN TEMPESTA - Spazio anche ad un nuovo servizio di Nina Palmieri durante il nuovo appuntamento con Le Iene Show in programma stasera su Italia 1. La iena tornerà ad occuparsi del caso di Capitan Tempesta, che ha già affrontato in passato: qualche mese fa, al largo delle coste della Sicilia, un peschereccio è affondato. A bordo c’erano tre uomini, ma solo due sono tornati a casa: il capitano, Giovanni, non ha mai fatto rientro dalla famiglia e il corpo del marinaio non è stato ad oggi rinvenuto. Ma qual è stata la dinamica dell’incidente? Dove è finito il peschereccio sul quale viaggiavano? Nina Palmieri tornerà, insieme alla figlia di Giovanni, nel luogo dove tutto è cominciato e seguirà le operazioni di alcuni sub che accerteranno la situazione sul fondo dell’oceano. Emergeranno dettagli significativi che faranno luce su quanto successo a Giovanni?

LE IENE SHOW, SERVIZI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 MARZO 2017: MARCO MAISANO IN MAROCCO - Anche Marco Maisano sarà al centro del nuovo appuntamento con Le Iene Show: la iena ascolterà il racconto di una ragazzo di 19 anni, di origini marocchine e cittadino italiano. Il giovane, omosessuale, confesserà di aver litigato a lungo con i genitori, dopo che la verità è venuta a galla: ma c’è di più. Marco Maisano dovrà viaggiare fino a Casablanca, in Marocco, dove si trova ora il 19enne: il ragazzo sarà infatti pronto a spiegare che i genitori lo hanno convinto a intraprendere un viaggio verso il suo Pese d’origine, dove l’omosessualità è considerata un reato. Sul luogo, gli avrebbero sequestrato i documenti utili per fare rientro in Italia: ora il giovane interpellato da Maisano ha paura di venire denunciato, e anche per questo si è rivolto a Le Iene Show. Cosa riuscirà a fare l’inviato per aiutarlo?

