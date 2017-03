LETTERS TO JULIET/ Su La5 il film con Franco Nero, Vanessa Redgrave, Amanda Seyfried e Christopher Egan (oggi,

LETTERS TO JULIET, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 1 MARZO 2017: IL CAST - Letters to Juliet, il film in onda su La5 oggi, mercoledì 1 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola dal genere commedia e sentimentale che è stata realizzata nel 2010 negli Stati Uniti d'America per la regia di Gary Winick. Gli interpreti presenti nel cast sono Franco Nero, Vanessa Redgrave, Amanda Seyfried, Marcia Debonis, Christopher Egan e Gael García Bernal. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LETTERS TO JULIET, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 1 MARZO 2017: LA TRAMA - Sophie è una bellissima ragazza, che sogna di diventare una giornalista. La donna ha un fidanzato da tanto tempo, che si chiama Victor, che è uno chef di talento. Un giorno Victor parte per Verona, perchè vuole aprire nella città di Romeo e Giulietta il suo primo ristorante. Sophie accompagna allora il compagno in Italia, ma, a causa del lavoro del fidanzato, i due non riescono a stare insieme. La giornalista americana va a visitare il famoso balcone di Giulietta. Presso questo posto, lavorano le segretarie di Giulietta, che raccolgono le lettere d'amore, che le donne lasciano per parlare delle loro difficoltà nel campo dell'amore. Sophie ritrova una missiva di una signora inglese di nome Claire. La giornalista rintraccia Claire e la invita per un appuntamento. All'incontro la signora si presenta, accompagnata dal nipote Charlie. Claire racconta a Sophie di essere stata sempre innamorata di un ragazzo italiano di nome Lorenzo Bartolini. Tanto tempo prima i due innamorati avrebbero dovuto sposarsi, ma la signora inglese alla fine si tirò indietro per la paura. Claire quindi desidera ritrovare Lorenzo, perchè ha il desiderio di vederlo e di chiedergli scusa per averlo deluso. Sophie dunque parte, con Charlie e sua nonna, per cercare il signor Bartolini. All'inizio i tre non riescono ad incontrare l'uomo. Dopo varie difficoltà, però, il gruppo, mentre sta tornando a Verona, ritrova in una vigna Lorenzo. L'uomo non ha mai dimenticato Claire ed è molto emozionato per averla rivista. Nel frattempo Charlie scopre che è innamorato di Sophie, ma non riesce ad impedire che la ragazza torni negli Stati Uniti. Ritornata in America, la giornalista capisce che anche lei prova dei sentimenti profondi per il nipote di Claire e lascia il suo fidanzato Victor. Ad un certo punto, la donna viene invitata alle nozze tra Lorenzo e Claire. La ragazza quindi ritorna in Italia. Dopo il matrimonio, Sophie rivede Charlie, mentre sta amabilmente parlando con una giovane di nome Patricia. La giornalista allora crede che i due ragazzi siano fidanzati e che quindi ha perso per sempre Charlie. Sophie fugge dalla festa, ma viene rincorsa dal nipote di Claire. Costui confessa alla donna che la ama e che Patricia è solamente sua cugina. I due ragazzi si mettono insieme e possono finalmente essere felici.

