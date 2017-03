MAN IN FIRE/ Su Canale Nove il film con Dakota Fanning, Denzel Washington e Marc Anthony (oggi, 1 marzo 2017)

MAN ON FIRE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 1 MARZO 2017: IL CAST - Man on Fire - Il fuoco della vendetta, il film in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 1 marzo 2017 alle ore 21.15, una pellicola di genere drammatica che è stata realizzata nel 2004 negli Stati Uniti d'America, Regno UNito e Mesico per la regia di Tony Scott. Nella pellicola recitano gli attori Dakota Fanning, Denzel Washington, Marc Anthony e Christopher Walken. La pellicola non è affatto una prima tv. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

MAN ON FIRE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 1 MARZO 2017: LA TRAMA - Samuel Ramos è un ricco industriale, che vive nella Città del Messico. Il giovane vuole trovare una guardia del corpo per difendere la sua famiglia. Nella capitale messicana, sono avvenuti infatti numerosi sequestri di bambini. Ramos alla fine, dopo varie ricerche, decide di assumere un ex agente della CIA, di nome John Creasy. John allora ha soprattutto il compito di prendersi cura della moglie di Samuel, che si chiama Lisa e della figlia della coppia di nome Lupita. Creasy ha ucciso nella sua vita parecchi terroristi. A causa di queste uccisioni, John è tormentato e per stare più tranquillo beve parecchio. Creasy è sempre triste e vuole togliersi la vita. I rapporti tra John e Lupita all'inizio non sono buoni a causa della profonda depressione che l'uomo sta vivendo. Una sera Creasy decide di uccidersi. Carica la pistola e se la punta alla tempia. Non appena spara, il proiettile fa cilecca e l'uomo rimane vivo. Questo episodio fa uscire John fuori dal suo periodo più buio. L'uomo incomincia ad essere più sereno, anche perchè si affeziona sempre di più a Lupita, la quale lo considera un padre. Creasy allena la bambina per partecipare ad una gara di nuoto che poi la piccola finalmente riesce a vincere. Un giorno, la bambina viene rapita da un gruppo di criminali. John cerca di difendere la piccola ma Lupita viene comunque portata via. Creasy viene condotto in ospedale gravemente ferito. Ad un certo punto, l'uomo si riprende, decide di mettersi sulle tracce della piccola e di uccidere tutti coloro i quali hanno partecipato al sequestro. Creasy scopre che il rapimento è stato organizzato da Samuel, che intendeva intascare parte dei soldi del riscatto, per risolvere alcune sue difficoltà economiche. Ramos dice a John che il sequestro doveva durare solamente due giorni, invece qualcosa è andato storto e la figlia è sparita. Samuel, pentitosi del suo gesto, si uccide. In seguito Creasy ammazza tutti coloro i quali hanno partecipato al rapimento di Lupita. Ad un tratto l'uomo scopre che la piccola si trova nelle mani di un delinquente di nome La Voce. Creasy allora si consegna all'uomo, in cambio della libertà di Lupita. La bambina ritorna dalla madre e le due finalmente si ritrovano. Creasy invece muore e La Voce viene ucciso dagli uomini della polizia.

