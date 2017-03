MASTERCHEF ITALIA 6/ Ed. 2017, news: Michele Ghedini è il nuovo idolo dei bambini, video (oggi 1 marzo 2017)

MASTERCHEF ITALIA 6, ED 2017: MICHELE GHEDINI È IL NUOVO IDOLO DEI BAMBINI, VIDEO - Michele Ghedini è uno dei due eliminati dello scorso appuntamento con Masterchef Italia 2017, che tornerà su Sky Uno domani con un una nuova puntata. A chi toccherà lo stesso destino di Michele? Il 21enne di Mantova va fiero della grande opportunità datagli dal talent show per aspiranti cuochi e anche se non ha vinto è già diventato una star. Insieme all’amico Valerio, il giovane è stato infatti protagonista di tanti momenti divertenti, complici le domande fatte dai giudici e in particolare da Carlo Cracco. I telespettatori di Masterchef Italia 2017 hanno imparato ad amare Michele Ghedini puntata dopo puntata ma la maggioranza dei fans del giovane sembrano appartenere a una particolare fascia d’età, come racconta lui stesso in un video inedito che troviamo sulla pagina Facebok dedicata al programma: “Ovviamente mi fermano per strada, ma penso sia così per tutti i concorrenti. Chiedono le foto e sono selfie, perché l’autografo non esiste più. Io sono felicissimo, soprattutto per i bambini. Non pensavo ma ci sono tantissimi bambini che seguono Masterchef e per loro sei quasi un idolo. A me questa cosa fa impazzire, forse perché mi piacciono molto i bambini. Anche i miei nipotini vanno matti per me e sono felici quando mi vedono in tv. Mi fa felice vedere i bambini che mi vedono quasi come un idolo. È strana come cosa, però è bello e mi piace farli contenti, fare una foto con loro. Penso che sia una delle cose più belle che possano capitare, quando chiedono un selfie”. Clicca qui per vedere il video che ha collezionato oltre 27mila visualizzazioni in un paio d’ore.

