MOM 4 / Anticipazioni puntata 1 marzo 2017: Violet promessa sposa per procura!

MOM 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, mercoledì 1 marzo 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio di Mom 4, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "Il piano di Violet". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Violet (Sadie Calvano) si mette in contatto con la famiglia dall'estero e racconta entusiasta di tutte le attività che sta svolgendo in erasmus. Ovviamente Bonnie (Allison Janney) e Christy (Anna Faris) sanno che sia lo Chef che il jogging sono solo menzogne. Poco dopo, Baxter (Matt Jones) e Candace (Sara Rue) annuncianno di aver sorpreso Roscoe (Blake Garrett Rosenthal) a fumare della marijuana e Christy sospetta subito dell'ex marito. Crede infatti che sia stato lui a dargli la droga, visti i suoi precedenti, ma Candace sottolinea che Baxter non fa più uso di marijuana come è successo in passato. Christy va su tutte le furie quando la rivale insinua che il figlio abbia ereditato i suoi vizi, dato che è lei la tossicodipendente della famiglia. Non convinta che l'ex marito le abbia detto la verità, decide di raggiungerlo alla concessionaria. Nonostante Baxter si difenda ancora, è costretto a rivelarle che non fuma più a causa della bassa concentrazione dei suoi spermatozoi, soprattutto perché lui e Candace vogliono avere un figlio. Nel frattempo, Bonnie fa una serie di domande al nipote, riuscendo a fargli confessare di aver rubato l'erba al padre, dalla sua scorta segreta. Furiosa, Christy si sfoga con le amiche alla riunione degli AA ed ammette di avere paura che Roscoe possa finire in una di quelle stanze. Dopo aver ricevuto la confessione di Baxter, Christy gli impone di disfarsi dell'erba per evitare che il figlio riprenda a fumare solo per imitarlo. Minaccia anche di dire tutto a Candace, ma l'ex marito chiude la telefonata e si salva. Promette tuttavia di fare tutto quello che vogliono, pur di discolparsi. Durante il viaggio di ritorno, Roscoe chiede apertamente al padre se ce l'ha con lui per quello che è successo. Baxter invece cerca di fargli capire che fumae marijuana non farà sparire i problemi, anche se lui usa farlo. Il figlio a quel punto gli rivela di aver fumato solo perché era finita la birra, spingendolo a perdere il controllo dell'auto. Durante il volo verso la loro prima vacanza, Christy manifesta qualche preoccupazione riguardo al figlio, mentre Bonnie cerca di convincerla a conoscere Alicia Keys, che si trova a bordo. Dopo aver riflettuto qualche secondo, Bonnie realizza inoltre che il fatto che Roscoe abbia fumato nella yakuzi fa pensare che abbia già avuto questo tipo di esperienza prima di quel momento.

MOM 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'1 MARZO 2017, EPISODIO 5 "IL PIANO DI VIOLET" - Christy si sta per preparando per il suo appuntamento e pregusta già la notte di passione con Paul. Fino a quel momento ogni particolare del corteggiatore è perfetto, persino la puntualità. Violet però avvisa la madre di aver contratto la mononucleosi, così Christy e Bonnie partono per raggiungerla. La prima schiaccia il piede sull'acceleratore, visibilmente preoccupata per la figlia, riuscendo anche a superare una Maserati. Ovviamente viene fermata dalla Polizia e Bonnie le consiglia di approfittare della ceretta fatta per Paul per convincere l'agente a non farle la multa. Dopo aver raggiunto il palazzo, Christy e Bonnie iniziano a vagare per i corridoi alla ricerca di Violet, ma ci riescono solo grazie ad un ragazzino del posto. Una volta rintracciata, il volto della ragazza mostra chiaramente i segni della malattia e richiede di essere portata a casa, ma Christy si insospettisce. Durante il tragitto, Bonnie fa notare alla figlia che la malattia di Violet potrebbe nascondere in realtà qualcosa che la ragazza non vuole dire. Una volta a casa, i sospetti di Bonnie sembrano materializzarsi in una mazzetta da 2 mila dollari con numeri sequenziali. Il timore di Christy è che sia entrato nel mondo della prostituzione, ma Bonnie scopre che ha accettato di sposare un uomo ricco di cui non sa nemmeno pronunciare il nome e che non ha mai visto.

© Riproduzione Riservata.