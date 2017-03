MOONRAKE-OPERAZIONE SPAZIO/ Su Rai Movie il film con Roger Moore Lois Chiles (oggi, 1 marzo 2017)

MOONRAKE - OPERAZIONE SPAZIO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 1 MARZO 2017: IL CAST - Moonraker - Operazione Spazio, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 1 marzo 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere spionaggio e thriller che è stata prodotta nel 1979 da una coproduzione franco - britannica per la regia di Lewis Gilbert. Nel cast Roger Moore, Lois Chiles, Michael Lonsdale e Richard Kiel. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MOONRAKE - OPERAZIONE SPAZIO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 1 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film è incentrato intorno alla figura di James Bond (Roger Moore) il quale durante lo svolgimento del suo lavoro come agente segreto si trova nuovamente nei guai a causa di un tentativo di omicidio per mano di una donna che si rivela essere un'amante molto pericolosa. Suo malgrado James Bond si ritrova a bordo di un aereo privato, completamente solo e abbandonato e senza nessuno che lo possa aiutare. È anche senza paracadute e quindi completamente ingovernabile. Fortunatamente però l'agente 007, grazie alla sua abilità e determinazione nel riuscire ad uscire dalle situazioni più pericolose, riesce a salvarsi. Ora deve quindi rientrare a Londra dove viene convocato dai suoi superiori per far luce su di una particolare sparizione di uno shuttle noto come Moonraker. Si sospetta che lo shuttle sia stato preso da una organizzazione alquanto misteriosa al cui capo vi è un uomo di nome Hugo Drax (Michael Londsale) che è anche il cinico e spietato presidente della nota multinazionale che si occupa della costruzione delle navette aerospaziali. Ben presto però James Bond indagando su questo strano caso capirà le intenzioni malefiche di Hugo Drax. Il criminale è in procinto di creare una sorta di gas di origine vegetale con il quale vuole mettere in atto un vero e proprio sterminio dell'umanità. L'uomo infatti si è prefissato l'obiettivo di creare una nuova razza di umani completamente perfetti così da mettere in piedi una umanità unica. Il tutto è possibile grazie al fatto che Hugo Drax ha selezionato alcune giovani coppie che lui ritiene perfette e le ha trasportate in maniera provvisoria in una stazione spaziale proprio a bordo degli shuttle. Man mano che James Bond porta avanti le sue indagini inizia ad avvalersi di dispositivi sempre più sofisticati ritrovandosi inoltre anche a dover collaborare con una spia della Cia dalla splendida ed enigmatica bellezza. Alla fine l'agente 007 riuscirà nella sua missione di sventare il pericoloso piano di Hugo Drax e della sua organizzazione.

