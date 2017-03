MORENO DONADONI / In nomination, il freestyle di Luxuria per lui. Video (Isola dei Famosi 2017, 1 marzo)

MORENO, IL RAPPER FINISCE IN NOMINATION: IL FREESTYLE DI LUXURIA CONTRO IL RAPPER, VIDEO - Dopo aver ordito i suoi complotti, Moreno finisce comunque in nomination all’Isola dei famosi 2017 e ora se la dovrà vedere al televoto con Giulia Calcaterra e Simone Susinna. Il comportamento tenuto nelle ultime settimane dal giovane rapper potrebbe pregiudicare le sue possibilità di salvezza e il fatto che al momento non sia molto amato si avverte anche nella critica “sottile” di Vladimir Luxuria, opinionista del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Con in ironia e usando il linguaggio più familiare al rapper, Luxuria ha voluto dedicargli un freestyle durante la diretta di ieri: “Dedicato a chi ci ascolta, su quest’isola c’è un serpente. Te lo dico caro Moreno, perché dentro di te, tanto veleno? Il finale è col botto, tu sei il re del complotto”. Vladimir ha dimostrato di avere un certo ritmo e anche di essere aggiornata sulle ultime tendenze, visto che ha concluso il suo rap con la celebre “dab”, la mossa che va per la maggiore. Dall’altra parte un impietrito Moreno ha ascoltato i versi di Luxuria senza battere ciglio: clicca qui per vedere il video.

MORENO: IL RAPPER FINISCE IN NOMINATION: IL MESSAGGIO DA PARTE DI SUA MADRE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 1 MARZO) - Non sono stati giorni facili quelli che Moreno ha vissuto sull'Isola dei Famosi 2017, ma dopo le polemiche delle ultime settimane, il rapper ha avuto la possibilità di ricevere il conforto da parte di sua madre grazie a un collegamento audio a sorpresa che la produzione gli ha riservato. "Ti vorrei far parlare con una persona molto molto importante, sopra ogni giudizio. È la tua mamma", ha anticipato la conduttrice provocando le lacrime del concorrente. "Non fare così, poi fai piangere anche a me - ha detto poco dopo la donna per supportare suo figlio - Sei un ragazzo cordialissimo, cosa ti sta succedendo? Devi essere te stesso (...) Ho visto che lavoravi con Raz, facevi il fuoco, tutte quelle belle cose, ero contentissima! (...) cosa c'è?". Per lui, subito dopo, anche parole piene di conforto: "Dai amore mio, tu sei bravo, sei buono io ti conosco come un bravissimo ragazzo (...) Mettiti tutto alle spalle, lì parlano tutti un po' male, forse siete tutti stanchi?". Solo a questo punto il rapper è riuscito a trattenere la commozione e a replicare: "Innanzitutto ti dico che mi dispiace se mi vedi così, perché avrei voluto sentirti in un altro modo, in un altro contesto. Mi dispiace che non mi hai potuto parlare in giorni con il sorriso (...) Forse sono crollato perché è stata una serata molto dura per me", ha detto Moreno, finalmente pronto a farsi forza.

MORENO: IL RAPPER CHIEDE SCUSA A SUA MADRE, MA FINISCE IN NOMINATION (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 1 MARZO) - "Mi dispiace che non mi sono fatto i cavoli miei", con queste parole Moreno ha chiesto scusa a sua madre dopo la polemica che lo ha coinvolto nel corso degli ultimi giorni sull'Isola dei Famosi 2017. "Questo lo devi imparare nella vita, lo dice anche la Nancy, fatti i c* tuoi che campi 100 anni", ha rivelato la donna in collegamento audio senza nascondere la voglia di bacchettare un po' suo figlio. La conduttrice, di fronte alle lacrime del naufrago, ha cercato di evidenziare come sua madre stesse cercando di tirarlo su di morale e il rapper, a quanto pare, poco dopo sembra aver ricevuto il messaggio: "Da questa dura prova cercherà di uscirne più forte, non mi abbatterò". Per Moreno, però , questa potrebbe essere l'ultima settimana di permanenza sull'Isola, visto che è finito in nomination assieme a Simone Susinna e a Giulia Calcaterra. Il naufrago, inoltre, mettendosi contro Raz Degan ha attirato su di sé le critiche del pubblico a casa. Riuscirà a salvarsi?

