Movimento 5 Stelle contro Maria De Filippi/ Amici 2017, caos per lo scontro tra la Celentano e Vittoria

Movimento 5 Stelle contro Maria De Filippi, è caos per le parole di Alessandra Celentano ad Amici sulla ballerina Vittoria Markov - Si è sollevato un vero e proprio polverone dopo lo speciale di Amici di Maria DE Filippi andato in onda sabato scorso. In particolare sono le parole di Alessandra Celentano nei confronti della ballerina della scuola, Vittoria Markov, ad aver spaccato il pubblico e scatenato molte critiche nei riguardi della professoressa di danza classica. Un epiosodio per molti telespettatori spiacevole quello che ha visto la Celentano definire "sovrappeso" la ballerina già in lacrime e in evidente difficoltà. In studio è infatti nato uno scontro tra Alessandra e Veronica Peparini, che ha infatti cercato di far comprendere come la fisicità di vittoria sia invece adatta alla danza. Una pagina di televisione che però ha smosso addirittura il Movimento 5 Stelle. È il Deputato Chimenti che, nelle scorse ore, ha rivolto una lettera a Maria De Filippi chiedendo infatti l'esclusione dal programma della nipote di Adriano Celentano. "Cara Maria, le parole di Alessandra Celentano sono di per sé inaccettabili e vergognose, ma altrettanto inaccettabile è che tu non abbia preso le difese della ballerina invitando la Celentano ad abbandonare la trasmissione ma al contrario abbia minimizzato", esordisce così la lettera del Deputato del Movimento 5 Stelle Chimenti, che però si fa ancora più dura.

Chimenti del Movimento 5 Stelle contro Alessandra Celentano: "Che tipo di messaggio viene mandato ad Amici?" - La lettera infatti continua con una rischesta a Maria De Filippi: "Torna sui tuoi passi e allontana dalla televisione Alessandra Celentano, prendendo le distanze in maniera inequivocabile dalle parole discriminatorie e offensive che una donna di 50 anni si è permessa di rivolgere a una sedicenne, davanti a milioni di altri ragazzi". L'Onorevole infatti teme che un messaggio del genere possa ledere a molti giovani che guardano la trasmissione di Canale 5, ecco perchè ancora aggiunge: "Il tuo programma è stato visto da milioni di ragazzi e ragazze. Che tipo di messaggio ha veicolato? Che una ragazza in realtà perfettamente normopeso non è abbastanza magra per ballare?. Che l’essere in sovrappeso è una condizione ripugnante, di cui vergognarsi e su cui versare lacrime di disperazione? Ti ricordo che il 10% delle ragazze tra 12 e 25 anni soffre di anoressia, il 2% in forma molto grave. In totale sono malati di anoressia 3 milioni di italiani (il 90% sono donne)". Come risponderà la nota conduttrice?

