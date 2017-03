NICK MANO FREDDA/ Su Rete 4 il film con George Kennedy e Paul Newman (oggi, 1 marzo 2017)

NICK MANO FREDDA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 1 MARZO 2017: IL CAST - Nick mano fredda, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoedì 1 marzo 2017 alle ore 16.35. Una pellicola di genere drammatica che è stata diretta da Stuart Rosenberg nel lontano 1967 negli Stati Uniti d'America. Nel cast, figurano come attori protagonisti George Kennedy, Paul Newman, Lou Antonio, Warren Finnerty, J. D. Cannon, Anthony Zerbe e Strother Martin. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

NICK MANO FREDDA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 1 MARZO 2017: LA TRAMA - Nick è un giovane molto ribelle che si caccia sempre nei guai. Un giorno va in un locale ed incomincia a bere, dopo essersi ubriacato, esce dal pub e va in strada,confuso, Nick si mette a distruggere una serie di parchimetri. Il ragazzo viene quindi arrestato dalla polizia. A causa dei reati di cui si è macchiato, Nick è costretto a stare in prigione. Nel corso del suo periodo di detenzione, la compagna del giovane lo va a trovare in carcere. Ad un tratto però la ragazza interrompe la relazione con Nick. Quest'ultimo in seguito viene a sapere che la sua ex fidanzata si è messa con un uomo molto ricco. Nick continua ad assumere un comportamento ribelle anche in carcere. Il giovane infatti non sopporta affatto l'autoritarismo che si vive in prigione. Spesso Nick si rende protagonista di atti di ribellione, grazie ai quali è molto amato dai suoi compagni di prigionia. Dall'altra parte, le guardie del carcere odiano l'atteggiamento arrogante e presuntuoso del giovane e per questa ragione, lo puniscono in continuazione. Improvvisamente Nick viene a sapere che la madre non sta molto bene, perchè è malata di cancro, il ragazzo prega affinchè la mamma si possa salvare ma ad un certo punto la donna non riesce a superare la malattia e perde la vita. Affranto dal dolore, assumere ancora di più dei comportamenti ribelli e insensati fino a fuggire dal carcere. Durante la fuga, riesce a sfuggire ai tentativi di arresto della polizia. Il giovane, ritornato in libertà, inizia a vivere in maniera spensierata. Un giorno va in un locale e si fa fotografare in compagnia di due belle ragazze. A questo punto, Nick manda la fotografia ai suoi amici detenuti. Sfortunatamente, però, i poliziotti rintracciano il giovane e lo rispediscono in galera ma progetta un nuovo piano che gli consente di uscire fuori dalla prigione. Arrivato il giorno prestabilito per la fuga, Nick saluta i suoi compagni e compie un altro tentativo di evasione. A questo punto, il ragazzo viene accerchiato dalla polizia. Per lui non c'è più nulla da fare, durante un inseguimento, infatti, Nick viene ucciso dagli agenti. Dopo la sua morte, il ricordo del giovane ragazzo rimane ancora vivo nella mente e nel cuore dei suoi compagni di detenzione.

