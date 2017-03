Orlando Bloom e Katy Perry si sono lasciati / Scoppia la coppia con tanto di annuncio ufficiale!

Katy Perry e Orlando Bloom si sono lasciati: la coppia annuncia con un comunicato stampa a People la loro rottura - Un'altra coppia che ha fatto sognare si dice addio, forse, solo per qualche tempo: Orlando Bloom e Katy Perry non sono più una coppia. "Prima di voci o false indiscrezioni, vogliamo confermare che Orlando e Katy in questo momento hanno deciso di prendersi un rispettoso e amorevole spazio" con queste parole la cantante e l'attore hollywoodiano hanno deciso di annunciare a tutti la loro rottura. Lo fanno sapere attraverso i loro rappresentanti con un comunicato pubblicato su People che svela al mondo intero come la loro storia d'amore si concluda oggi ad un anno dal loro primo incontro. Solo pochi giorni fa entrambi si sono presentati al party per gli Oscar come coppia. Eppure questa vicinanza durante l'evento più atteso dell'anno è stata probabilmente dovuta solo alle foto di rito e a non alimentare (almeno fino ad oggi) gossip sulla possibile rottura. Tuutavia gli indizi sono stati palesi già in questo caso: Katy è stata accompagnata all'evento dall'amico Derek Blasberg, separatamente quindi da Orlando, arrivato dopo di lei. "Katy non ha trascorso molto tempo con lui, tendevano a stare sempre in mezzo agli amici" ha dichiarato allora una persona molto vicina alla cantante, confermando che la rottura fosse nell'aria ormai già un pò. Che peccato!

