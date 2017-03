Oroscopo/ Jupiter, le previsioni di oggi, 1 marzo 2017: passioni per Bilancia, Pesci e...tutti i segni

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 1 MARZO 2017 - Torna anche oggi 1 marzo 2017, a Unomattina su Rai 1, l'appuntamento con l'oroscopo di Jupiter, con le previsioni per tutti i segni zodiacali. Scopriamo insieme che cosa ci aspetta per questa giornata e quali sono i consigli dell'astrologo segno per segno.

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 1 MARZO 2017: I SEGNI DI FUOCO - Per quanto riguarda i segni di fuoco l'Ariete ha molti pianeti nel proprio segno: sarete molto interessanti agli occhi di svariate persone. Ottime prospettive di lavoro e di amicizia, fate attenzione a ciò che succede alle persone che amate. Il Leone deve valutare con attenzione gli incontri. Non prendete decisioni affrettate e azzardate, consiglia Jupiter. Darete seguito a un incontro piccante dal sapore proibito. Ottimi segnali in fatto di amicizia. I nati sotto il segno del Sagittario devono lasciar perdere le cose futili e concentrarsi su quelle utili. Servirà più disciplina. I vostri progetti saranno apprezzati da persone importanti che porteranno alla realizzazione. Buona prospettive amorose ma soprattutto economiche.

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 1 MARZO 2017: I SEGNI DI ARIA - Proseguiamo con i segni di aria. I Gemelli avranno tanto tono muscolare ed energia da vendere, che vi farà essere scattanti e pronti per ogni impegno. Cercate di essere più presenti nel rapporto con compagni ed amici. Per la Bilancia in arrivo una ventata di grande passione che spazzerà via ogni dubbio in fatto amoroso. Se vi trovate davanti ad un problema, sottolinea Jupiter, non reagite in modo aggressivo, ma valutate la situazione e agite di conseguenza. Buone notizie dal punto di vista economico per i nati sotto il segno dell'Acquario. Una ottima energia mentale vi aiuterà a portare a termine le vostre grandi opere.

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 1 MARZO 2017: I SEGNI DI ACQUA - Tra i segni di acqua per il Cancro Jupiter segnala che la vicinanza e gli abbracci degli amici trasmetteranno ai nati sotto questo segno la sicurezza e l'amore di cui hanno bisogno. Organizzate meglio il vostro tempo, consiglia l'astrologo, e lasciate che le cose inutili si eliminino da sole. Per quanto riguarda lo Scorpione tante persone remano contro ma nulla potrà fermare la vostra determinazione. Non fatevi bloccare da persone o cose che non vogliono risolvere i problemi con voi. Lasciate stare. Mercurio regala ai nati sotto il segno dei Pesci ottime passioni erotiche, alle quali vi dedicherete con slancio e senza pensieri. Ottime prospettive lavorative che porteranno grosse fortune economiche.

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 1 MARZO 2017: I SEGNI DI TERRA - Jupiter conclude l'oroscopo con i segni di terra. I nati sotto il segno del Toro avranno il coraggio di cambiare ciò che non va. Tutti i progetti che state portando avanti in questo momento avranno dei profitti a breve. Non disperate quindi se non avrete risultati nell'immediato ma perseverate e sarete ricompensati. In ambito lavorativo dovrete ascoltare gli ordini altrui e sarete coinvolti in qualcosa che non vi piace. La Vergine dovrà controllare molto le proprie emozioni per evitare di perdere la pazienza sul lavoro. Siate più passionali nei vostri rapporti di coppia, consiglia l'astrologo: le persone che vi circondano hanno bisogno del vostro amore. I nati sotto il segno del Capricorno potrebbero pensare che tutto giochi contro ma non è così: guardate sempre oltre. Non concentratevi sul lavoro per mettere da parte i vostri rapporti di coppia.

© Riproduzione Riservata.