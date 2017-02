Oroscopo Paolo Fox / Previsioni di oggi 1 marzo 2017 a LatteMiele: Scorpione, Vergine, Ariete e gli altri

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 1 MARZO 2017, A LATTEMIELE - Torna l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi mercoledì 1 marzo 2017. Il noto astrologo ha parlato ieri sera ai microfoni di LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. L'Ariete può godere dell'entrata nel segno zodiacale dell'Ariete, il fine settimana potrebbe essere davvero molto intenso e pieno di emozioni. Il Toro inizia un mese che astrologicamente parlando è molto positivo. Ci saranno delle situazioni favorevoli anche dal punto di vista del lavoro legate alle questioni economiche che sono da tenere sotto controllo anche se con grande attenzione però potrebbero arrivare dei sorrisi. I Gemelli invece vivranno una situazione un po' particolare con fatica e grande difficoltà di gestire diverse situazioni. Il Cancro combatte e si fa scivolare addosso diverse situazioni noiose, c'è un po' di tensione e un po' di difficoltà nel gestire le situazioni anche dal punto di vista fisico. Staremo a vedere se arriveranno notizie positive nei prossimi giorni.

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: La luna entra nel segno zodiacale. In questo periodo molti si chiedono se continuare a portare avanti un lavoro o una storia d'amore. Il fine settimana sarà molto intenso per i sentimenti. Toro: inizia un mese promettente perché sta per iniziare anche la primavera. Ci sono delle buone combinazioni a livello professionale, pur avendo delle questioni economiche da tenere sotto controllo per quanto riguarda le spese, ma comunque possono entrare soldi. Alcuni progetti sono grandiosi e vanno ridimensionati. È un cielo abbastanza silenzioso per i sentimenti, chi ha una storia la mantiene ma chi è single ha qualche interesse ma non spinge nulla. Maggio sarà un mese di recupero. Chi ha una grande relazione può pensare anche a grande progetto come un figlio una casa. Gemelli: è un giorno faticoso. Le cose che fa non hanno peso per il futuro. Sabato e domenica solo le giornate migliori per i rapporti interpersonali. Una sorta di difficoltà è determinata da Saturno opposto, che invita alla prudenza soprattutto negli investimenti. Cancro: il segno sta combattendo e non riesce a farsi scivolare le cose addosso. Ci sono momenti di tensione e di difficoltà dal punto di vista fisico, ma ci sarà una grande forza in arrivo soprattutto nella seconda parte dell'anno. Alcune questioni di lavoro e sentimentali andranno riviste nell'ottica di esigenze diverse. Leone: la prima giornata di marzo è efficace con la luna favorevole poi giovedì e venerdì può esserci un piccolo calo. Chi deve superare una prova ora deve mettercela tutta. In questo momento chi ha già un amore e un lavoro non può aspettarsi effetti speciali, ma può scrollarsi di dosso qualche preoccupazione. Anche chi ha vissuto una separazione in passato avrà una condizione migliore, ritorni di fiamma. Vergine: bisogna stare un po' attento alle finanze. Per i più giovani ci saranno delle situazioni migliori nella seconda parte dell'anno. Se deve parlare d'amore e chiarire qualcosa che non va giovedì e venerdì sono giornate buone. Per il lavoro ci sono investimenti positivi per il futuro. Bilancia: la luna è opposto in questa giornata di mercoledì, però nonostante questo è combattente. Ha una grande forza e un grande coraggio per affrontare qualcuno che lo fa arrabbiare. In coppia uno dei due ha avuto qualche problema, è stato male, sta lavorando troppo o ha una lontananza da colmare. Scorpione: Questa prima giornata di marzo invita tutti i nati sotto questo segno alla pazienza e alla prudenza. È facile che possano esserci delle discussioni con le persone care. È necessario fare attenzione fino a venerdì sia in amore che sul lavoro. Recupero importante per un lavoro che può dare tantissimo. Sagittario: si parte con un marzo importante che avrà ancora più forza dal giorno 20. Oggi deve fare le cose con calma perché potrebbe arrabbiarsi. Capricorno: si ha una giornata piena di cose da fare. A livello professionale ma anche in amore potrebbe esserci qualche disagio. Acquario: si predilige rapporti sentimentali occasionali, ma deve essere onesto con sé stesso e con gli altri. Il weekend porta consigli ed è un momento forte per le scelte che permettono di cambiare vita. Il fine settimana è intrigante anche per l'amore. Pesci: si ha una bella carica di energia. È il momento giusto per dare una svolta anche all'attività lavorativa. Non deve sottovalutare ciò che parte adesso per stare meglio.

