POMERIGGIO 5/ DJ Fabo e Sara Capoferri: di cosa si parlerà oggi, 1 marzo 2017? Riassunto ultima puntata

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, mercoledì 1 marzo 2017) - Durante il pomeriggio di oggi, 1 marzo 2017, va in onda un altro appuntamento insieme a Pomeriggio 5, condotto da Barbara D'Urso. In attesa di scoprire i servizi che verranno affrontati, vediamo cosa è successo ieri. È stata una puntata ricca di suspense, di cronaca ed intrattenimento. Sicuramente il fatto che ha destato maggiore scalpore riguarda la morte di Dj Fabo, un conosciuto dj milanese di quaranta anni, rimasto vittima in un incidente stradale circa tre anni fa. Purtroppo, questo incidente lo aveva lasciato cieco e tetraplegico. A nulla sono servite le terapie alle quali l'uomo si è sottoposto, da tre anni sperava invano che la legge riguardante la "dolce morte" cambiasse sul territorio nazionale, invano. Pertanto, ha scelto di morire tramite suicidio assistito in Svizzera. Un altro servizio mandato in onda riguarda la vicenda di Sara Capoferri, donna residente nella provincia di Brescia, scomparsa circa una settimana fa dopo avere avvisato gli amici di voler restare da sola, di cui non si hanno più notizie. Parla l'amica della donna: Sara è una donna dolce, buona dal carattere limpido, teneva molto al giudizio degli altri e tendeva molto a credere alle parole altrui. Barbara D'Urso ha voluto salutare e dire addio al grande Leone Di Lernia, cantante e amatissimo conduttore de Lo Zoo di 105 che si è spento nella giornata di ieri. L'ultimo servizio mandato in onda ha riguardato infine Lapo Elkann: più tardi la presentatrice di Pomeriggio 5 tornerà ad occuparsi di uno di questi fatti di cronaca? Quali altri novità ci saranno in studio?

