Prova "truccata" all'Isola dei Famosi 2017/ Il replay incastra Giulia e Simone: il nuovo leader è Raz Degan

Isola dei Famosi 2017, la prova leader falsata: Giulia Calcaterra suggerisce la soluzione a Simone Susinna ma il replay li incastra - "Il delirio in questa quinta diretta": è così che Alessia Marcuzzi commenta la situazione dopo l'ennesimo scontro all'Isola dei Famosi. Stavolta è la prova per la scelta del leader della settimana a sollevare molte polemiche tra i naufraghi e, in particolare, tra gli ormai acerrimi nemici Raz Degan e Giulia Calcaterra. La scelta del leader questa settimana è avvenuta su una prova inizialmente fisica - una corsa a nuoto - conclusasi con una prova di intelligenza matematica. Raz Degan, Simone Susinna, Giulia Calcaterra e Moreno Donadoni hanno dovuto risolvere un rebus matematico e il primo a riuscirci è stato Susinna. Ecco però avanzare da Vladimir Luxuria un dubbio immediato: "Ma non è che Simone ha vinto perchè è arrivato un suggerimento da Giulia?"; lui nega così come la Calcaterra che "Se l'avessi saputa l'avrei scritta io" commenta. Ma dalla regia ecco arrivare il replay che mostra la Calcaterra poggiarsi una mano davanti alla bocca e dare quello che potrebbe appunto essere un suggerimento.

Isola dei Famosi 2017, la prova leader falsata in diretta viene ripetuta: stavolta vince Raz Degan. Per lui molti privilegi - Il dubbio rimane ed è molto forte, tanto che Alessia Marcuzzi annuncia che la prova è da rifare e stavolta di fronte a tutti, in modo che non possa esserci alcun suggerimento. Ed ecco il colpo di scena: il primo a dare la risposta giusta è Raz Degan. La Calcaterra nasconde inizialmente la sua rabbia, ma lancia poi la frecciatina a Raz Degan che non risponde e si gode la sua collana da leader. Ma non sarà solo questa la "soddisfazione" del regista: non solo Raz questa settimana è immune dalle nomination, ma ha anche la possibilità di fare una nomination diretta e, in caso di parità, decidere chi andrà in sfida. La situazione si fa insomma davvero infuocata all'Isola dei Famosi, e ora che Raz e il leader e ha il compito di gestire il gruppo è chiaro che se ne vedranno davvero delle belle.

