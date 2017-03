ROBIN HOOD/ Su Rete 4 il film con Russell Crowe, Cate Blanchett e Oscar Isaac, alla regia Ridley Scott (oggi, 1 marzo 2017)

ROBIN HOOD, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 1 MARZO 2017: IL CAST - Robin Hood, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 1 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola d'azione che è stata realizzata dalla collaborazione tra Stati Uniti d'America, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda nel 2010 per la regia di Ridley Scott. La pellicola ha come interpreti principali gli attori Russell Crowe, Cate Blanchett, Mark Strong, Matthew Macfadyen, Oscar Isaac e Max von Sydow. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ROBIN HOOD, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 1 MARZO 2017: LA TRAMA - Robin Longstride sta combattendo in Francia, agli ordini di Re Riccardo d'Inghilterra. L'uomo è un bravissimo arciere, molto apprezzato dagli altri soldati. Un giorno, il sovrano inglese muore durante una battaglia, a questo punto, Robin e tre suoi compagni tentano di tornare in Inghilterra. I quattro uomini hanno combattutto ben 10 anni di guerra contro i francesi, comandati da Sir Godfrey. Costui è un generale inglese, ma è fedele al sovrano di Francia Filippo Capeto. Sir Godfrey compie un'imboscata ai danni degli uomini della Guardia Reale inglese, che hanno il compito di portare la corona del defunto sovrano in patria. Dopo l'imboscata, Longstride e i suoi amici decidono di portare loro stessi la corona a Londra. Prima di andarsene, Robin promette ad una guardia, che si chiama Sir Robert Locksley, di riportare la spada dell'uomo al padre, che risiede a Nottingham. Robin si reca dunque dal padre di Robert, che gli dice di impersonare Sir Robert Locksley, per evitare che le terre di famiglia vengano prese dalla corona inglese. Robin dunque accetta di fingersi di essere Robert e nelle vesti di Sir Locksley comunica al perfido Principe Giovanni che il fratello, Re Riccardo, è morto in guerra. Ad un certo punto, Robin incontra la moglie di Sir Robert, la donna si chiama Lady Marion, all'inizio la vedova non vede di buon occhio l'arciere, ma ben presto tra i due scoppierà l'amore. Sir Godfrey intanto torna in Inghilterra e si mette al servizio di Re Giovanni. Il losco individuo, che in realtà è al servizio del re francese, requisisce le terre alla popolazione e riscuote le tasse, per mettere in pratica un Decreto del sovrano. Ad un tratto, Robin fa amicizia con i ragazzi fuorilegge che vivono nella foresta di Sherwood. Incontra anche Frate Tuck e decide di rubare alle persone benestanti per dare tutto alla gente povera, vessata da Sir Godfrey e da Re Giovanni. Ad un certo punto, il sovrano, per farsi amare, stipula un accordo con i baroni inglesi, che è una specie di carta dei diritti. In contemporanea, avendo scoperto che Godfrey è un traditore, ordina la sua uccisione. I francesi allora invadono il sud dell'Inghilterra. Robin e i suoi uomini aiutano quindi l'esercito inglese a fronteggiare i francesi, che vengono fortunatamente sconfitti. Ritornata la pace, il Re considera Robin come un pericolo per il suo potere e lo definisce un fuorilegge. L'arciere sposa Marion e si trasferisce nella foresta, dove continuerà a rubare ai ricchi per favorire i poveri.

