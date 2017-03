STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il bello delle donne 4 e Le Iene Show (mercoledì, 1 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 1 MARZO 2017 - Per la prima serata di oggi, mercoledì 1 marzo 2017, la programmazione della reti del Biscione è ricca di scelte, si va dalle fiction ai programmi di intrattenimento passando dai film, serie tv e reality show. Canale 5 manda in oda una nuova puntata de Il bello delle donne - Alcuni anni dopo mentre Italia 1 è occupata da Le Iene show, il programma di intrattenimento e approfondimento. Rete 4 dedica la sua prima serata a un film storico ed epico che vede Russell Crowe nei panni di Robin Hood, La5, Italia 2 e Iris hanno scelto dei film e Mediaset Extra e Top Crime propongono un reality sho e una serie televisiva. Ma adesso vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Cominciando dai canali principali dell'emittente televisiva, su Canale 5 verrà trasmesso il settimo episodio della fiction intitolata Il bello delle donne - Alcuni anni dopo. In seconda serata invece si potrà assister al programma di dibattito Matrix, condotto da Nicola Porro e Greta Mauro. Su Italia 1 andrà in onda il programma d'intrattenimento Le Iene Show, presentato dal duo Teo Mammuccari-Ilary Blasi. Su Rete 4 si potrà visionare il film storico Robin Hood, diretto dal bravissimo regista britannico Ridley Scott, con l'interpretazione di attori del calibro di Russell Crowe, Cate Blanchett e Max von Sydow. Nel film Robin Hood viene raccontata la storia dell'eroe fiabesco conosciuto da tutti i bambini. Ad essere presentate sono le vicende che hanno condotto Robin a divenire un fuorilegge, ricercato per essersi opposto al volere del crudele Principe Giovanni. Con una straordinaria interpretazione di Russell Crowe nei panni di Robin, accompagnato dalla dolcezza e leggiadria di Cate Blanchett che interpreta Lady Marian, questa pellicola vi terrà letteralmente incollati davanti allo schermo per tutta la durata della riproduzione. Sul canale La 5 andrà in onda la pellicola Letters to Juliet, diretta dal regista Gary Winick, con un cast ricco composto da Amanda Seyfried, Marcia Debonis, Vanessa Redgrave e Gael Garcia Bernal. Su Italia 2 invece gli appassionati di film d'azione potranno visionare la pellicola John Wick, con la partecipazione di attori del calibro di Keanu Reeves, Adrianne Palicki, Willem Dafoe e Alfie Allen. Se vi piacciono i reality show allora dovrete sintonizzarvi sul canale Mediaset Extra, dove verrà trasmessa la replica della puntata settimanale dell'Isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi. Sul canale Top Crime si potranno vedere due episodi della serie televisiva statunitense Law & order: Unità Speciale XVII. Per concludere sul canale Iris verrà trasmesso il film thriller Formula per un delitto, interpretato da Sandra Bullock, Ryan Gosling, Ben Chaplin e Michael Pitt.