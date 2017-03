STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Lazio - Roma, La Porta Rossa e Chi l'ha visto? (mercoledì, 1 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 1 MARZO 2017 - Per la prima serata di oggi, mercoledì 1 marzo 2017, la programmazione delle reti Rai è pronta a soddisfare tutti i suoi telespettatori con le sue proposte che sempre variano nel genere. Si parte da Rai 1 che dedica la sua prima serata al calcio con la semifinale d'andata di Coppa Italia, Rai 2 propone invece un'alternativa per chi di calcio non ne vuol sapere con la fiction La Porta Rossa e Rai 3 prosegue con un programma di approfondimento giornalistico. Sul resto dei canali invece, è possibile seguire film horror, d'azione, un documentario musicale e una serie tv. Ma ecco nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Su Rai Uno verrà trasmesso la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia-Tim Cup fra Lazio e Roma, in diretta dallo stadio Olimpico a partire dalle ore 20.30. In seconda serata si potrà assistere al programma d'informazione Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa. Su Rai Due invece sarà in onda la fiction italiana intitolata La Porta Rossa, con le interpretazioni di Gabriella Pession e di Lino Guanciale. A seguire, in seconda serata, ci sarà il film dal titolo Le paludi della morte. Su Rai Tre si potrà seguire una puntata del programma giallo chi l'ha visto, che ricerca persone scomparse da molto tempo e delle quali non si hanno più notizie. Su Rai 4 gli appassionati del genere horror potranno visionare la pellicola Hansel e Gretel-Cacciatori di streghe, mentre su Rai 5 ci sarà un documentario musicale dedicato ai Beatles, intitolato Beatles Stories. Se siete dei fan dell'agente segreto James Bond, in arte 007, allora non potrete perdervi assolutamente il film Moonraker-Operazione Spazio, interpretato dall'attore inglese Roger Moore e diretto dal regista Lewis Gilbert. La pellicola sarà disponibile sul canale Rai Movie. Nel film Moonrraker il protagonista James Bond, dopo essere scampato ad un tentativo di omicidio da parte di una pericolosa amante, dovrà vedersela con il folle Drax. L'intento di quest'ultimo è mutare il make-up genetico del genere umano. Solo l'intervento di Bond può far cessare questa pazzia. E non è finita qui visto che la programmazione Rai prevede anche un'avvincente serie televisiva, dal titolo Blue Bloods-Criminali in libertà, trasmessa sul canale Rai Premium.