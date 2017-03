STEFANIA E AMANDA SANDRELLI/ “Mia madre è meravigliosamente… infantile”, le donne debuttano insieme a teatro

STEFANIA E AMANDA SANDRELLI, MADRE E FIGLIA PER LA PRIMA VOLTA INSIEME A TEATRO NE “IL BAGNO” - Stefania e Amanda Sandrelli calcano insieme il palco nella piéce teatrale “Il bagno” con Claudia Ferri, Serena Lanziti e Ramona Fiorini. Il bizzarro vaudeville che vede protagoniste le due Sandrelli parla di seduzione come metafora della vita e racconta, attraverso un lavoro di introspezione, le donne di oggi. Le protagoniste vengono dipinte attraverso le confidenze che si scambiano nel luogo simbolo dell’intimità: il bagno, la stanza dove ci si può sfogare, dove si può stare soli, dove si può confessare la propria inadeguatezza. Il divertente e sincero spettacolo diretto da Gabriele Olivares, giovane regista spagnolo, andrà in scena oggi, mercoledì 1 marzo 2017, al Teatro Remondini di Bassano del Grappa. Il 7 e 8 marzo le Sandrelli reciteranno al Politeama Genovese mentre dal 9 al 12 dello stesso mese saranno impegnate al Cinema Teatro Gioiello di Torino. La loro tournée le porterà poi al Teatro al Massimo di Palermo, dove gli spettatori potranno ammirarle dal 5 al 9 aprile. In una recente intervista rilasciata alla rivista “F”, Stefania ed Amanda Sandrelli hanno parlato del loro rapporto speciale. Per Stefania la relazione tra mamma e figlia “può diventare profondissima e rara”, mentre Amanda ha parlato così di sua madre: “Mia madre è infantile nel senso più bello della parola, ci siamo sempre prese cura l’una dell’altra”.

