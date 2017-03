STONEHNGE APOCALYPSE/ Su Cielo il film con Misha Collins Torri Higginson (oggi, 1 marzo 2017)

STONEHENGE APOCALYPSE, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 1 MARZO 2017: IL CAST - Stonehenge Apocalypse, il film in onda su Cielo oggi, martedì 1 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere fantascienza che è stata prodotta in Canada nel 2010 per la regia di Paul Ziller che ha scritto il soggetto e la sceneggiatura in collaborazione con Brad Abraham. Il film è stato prodotto per il passaggio direttamente in televisione, quindi non è stato distribuito nelle sale cinematografiche. Nel cast della pellicola sono presenti Misha Collins, Torri Higginson, Peter Wingfield e Hill Harper. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

STONEHENGE APOCALYPSE, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 1 MARZO 2017: LA TRAMA - Siamo in un piccolo e sperduto centro dell’Inghilterra, nella contea dell’Hampshire. Qui è arrivato da alcune settimane un gruppo di archeologici che in seguito a dei rilevamenti e dagli studi storici, sono convinti che nel sottosuolo possano nascondersi dei resti di un’antica civiltà vissuta nella Gran Bretagna alcuni secoli prima dell’arrivo dei romani. Iniziano così dei scavi tra mille perplessità soprattutto da parte delle autorità locali che non credono assolutamente in questo progetto. Tuttavia poco alla volta emergono in effetti dei resti ed in particolar modo una struttura che ha tutti i classici connotati di un tempio con tanti di stanza segreta al proprio interno. Gli archeologici decidono di andare fino in fondo alla questione nonostante all’ingresso della stanza si legga a caratteri cubitali una scritta in cui si invita chiunque a non varcare questa soglia per la propria salvezza e quella dell’intera umanità. Ovviamente gli archeologici non danno alcun peso alla cosa certi che si possa trattare della classica dicitura che popoli antichi utilizzavano per tenere lontani ladri e profanatori di tombe. Una volta entrati nella stanza gli archeologici vengono a contatto con uno strano oggetto dalla forma piuttosto particolare. Naturalmente la curiosità è tanta nello scoprire di cosa si tratta ed in maniera inavvertita finiscono per azionare un complesso meccanismo che sembra mettere in moto lo stesso oggetto che inizia a volare all’interno della stanza emanando una forte luce di colore blu intenso e soprattutto delle onde elettromagnetiche che a loro volta mettono in moto un meccanismo alquanto pericoloso. Infatti, ci si accorge che non solo la cittadina ma l’intero mondo è alle prese con una instabilità elettromagnetica che rischia di distruggere ogni cosa. Del caso si occupano una serie di scienziati che si rendono conto come il centro di questa tempesta elettromagnetica sia riconducibile nella mistica Stonehenge mentre nelle zone del Perù antichi possedimenti di Maya e Aztechi le piramide sembrano sbriciolarsi nel nulla lasciando spazio ad una devastazione senza tempo. Tutto il mondo sta per essere spazzato via e toccherà ad una taskforce composta da scienziati, archeologici e uomini d’azione cercare di capire quello che sta succedendo e quindi mettere argine per evitare che la Terra scompaia nel nulla.

