STRISCIA LA NOTIZIA/ Quali saranno i servizi in programma oggi, 1 marzo 2017? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, mercoledì 1 marzo 2017) - Torna un nuovo appuntamento con Striscia la notizia, puntuale come sempre su Canale 5 alle ore 20.40 con al timone i comici Ficarra e Picone. Prima di scoprire i nuovi servizi che verranno trasmessi stasera 1 marzo 2017, vediamo cosa è successo nella puntata di ieri. Si parte con il Vespone, che prova a insidiare i politici con domande al vetriolo. È il momento di Stefania Petix con il suo bassotto e un reportage da Siracusa. L'acquedotto della città provvede un'acqua ricca di sodio e cloruri pericolosa per cardiopatici e ipertesi. Il secondo servizio è dell'inviato pugliese Pinuccio sempre accompagnato simpaticamente dalla voce di Sabino. Da Brindisi documenta la difficoltà della raccolta differenziata e la chiusura dello stabilimento di trattamento dei rifiuti a causa dei ritardi burocratici. Dopo il video comico del web definito pasticcino arriva il servizio di Eugenio il genio. Il genio, che in ogni collegamento impersona un diverso inviato di Striscia, nei panni di Luca Abete, è a Milano dove nei pressi di Piazza S. Babila a causa di un cantiere per parcheggi sotterranei ci sono disagi e problemi. In studio arriva però il vero Luca Abete che promuove il suo nuovo tour promozionale. Il tour è dedicato a studenti e ragazzi affinché possano trovare il proprio talento. Raja è a Milano dove in occasione della Milano Fashion Week, per la prima volta in Italia ha sfilato una modella con indosso il velo islamico. Raja ha così sentito il parere di imam, passanti e della modella stessa. Chiara Squaglia è a Pisa per documentare di nuovo i disagi nei pressi della stazione centrale. Più volte in passato Striscia aveva già documentato lo spaccio, il vandalismo anche in pieno giorno. Una rapida carrellata di video comici segnalati dal web precede la rubrica Fiction Folies. La rubrica prende di mira la puntata del Commissario Montalbano, i cui spettatori hanno segnalato alcune sviste come la barba del commissario che cambia in due scene consecutive. La rubrica I Nuovi Mostri riserva sempre grandi sorprese. Al settimo posto c'è l'ennesimo sproloquio di Tina Cipollari a Uomini e Donne. Il sesto posto è di Alba Parietti e della sua danza a Ballando con le Stelle. Il quinto posto è per Aurora Ramazzotti che canta imitando suo padre a radio 105. Quarto posto per Giletti che a L'arena ha cantato Cocciante. Terzo posto per le veline, sulle pagine social del programma il video delle due che ballano Occidentali’s Karma. Il secondo posto è per la gag involontaria di La Russa che ospite a Matrix di Chiambretti, in collegamento continua a parlare, ma il programma è intanto andato avanti. Primo posto per un lato b danzante a Italia's got Talent. Appuntamento dunque a questa sera con il divertimento di uno dei programmi più amati di sempre.

© Riproduzione Riservata.