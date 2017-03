Stefano De Martino / Belen Rodriguez non lavorerà più in tv per lui? (oggi, 1 marzo 2017)

STEFANO DE MARTINO: BELEN NON LAVORA IN TV PER LUI? - Sta facendo ancora molto scalpore la notizia dell'intervista di Maurizio Costanzo rilasciata al settimanale Nuovo, dove ha detto chiaramente che lui e Maria De Filippi stanno dalla parte di Stefano De Martino. "Personalmente consiglio a Belen di trasferirsi all'estero e di togliere il disturbo, di non romperci più le scatole. Non è che ogni due minuti possiamo discutere degli amori di Belen: chi se ne importa? E comunque noi ci sentiamo più vicini a Stefano", ha detto duramente il conduttore. Negli ultimi tempi Stefano De Martino ha passato molto tempo in televisione, mentre sembra che Belen stia avendo difficoltà a trovare lavoro: che sia per il litigio con il conduttore? Non sappiamo se Belen non lavori più in televisione per Stefano De Martino, ma se il grande capo di Mediaset decidesse che non la vuole più tra i piedi è probabile che solo Stefano rimanga a lavorare.

STEFANO DE MARTINO: LA TRANQUILLA VITA DEL BALLERINO - Stefano De Martino sembra che abbia cercato molto di tornare con Belen Rodriguez, ma lei non ne ha voluto sentir parlare. Stefano adesso è single e si occupa solo della felicità di suo figlio Santiago, che sta crescendo molto felice. Recentemente il ballerino è andato a farsi un viaggio alle Mauritius perché, dopo il difficile periodo del divorzio, aveva bisogno di un posto tranquillo dove poter riflettere e riposare in pace: tornato, è stato sommerso ancora una volta dagli impegni, ma lui non sembra lamentarsene. "Sei un grande Uomo , Serio, Umano ma non stupido, e ripeto un Uomo Serio .Ti auguro tutto ciò che desideri, la prima cosa l'amore di tuo Figlio che è meraviglioso ed un gioiello di bambino, e ti somiglia tanto". "Sei un uomo splendido, e sembri un papà molto affettuoso e ricorda che nessuno potrà mai prendere il tuo posto!", scrivono sul suo profilo. Siete d'accordo?

© Riproduzione Riservata.