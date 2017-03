Una Vita / Anticipazioni puntata 2 marzo: depressione per Cayetana, cosa ne sarà di lei?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 2 MARZO: CAYETANA CADE IN DEPRESSIONE - La grande rivelazione di Fabiana avrà delle conseguenze inaspettate in Cayetana che sulle prime non crederà alla versione dei fatti della domestica. Eppure nella puntata di Una vita di domani vedremo la vedova di German passare dai dubbi alla certezza: quella che sembrava solo una frase senza senso, tanto da spingere la dark lady a schiaffeggiare la sua domestica, si trasformerà in una consapevolezza: Fabiana ha detto la verità! L'idea di essere la semplice figlia di una domestica farà improvvisamente crollare le certezze nelle quali Cayetana ha vissuto per una vita intera. Proprio lei, infatti, si è sempre vantata di essere una ricca Sotelo Ruz, guardando dall'alto in basso tutte le cameriere che ha incontrato nel suo percorso. Di fronte a questa consapevolezza, cayetana cadrà in un forte stato di depressione, che solo Fabiana riuscirà a comprendere. Del tutto ignara di questi fatti, Ursula guarderà la sua padrona senza capire cosa sta succedendo. Quanto ci metterà a scoprire la verità?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 2 MARZO: CAYETANA SCHIAFFEGGIA FABIANA! - La puntata di Una vita di domani sancirà la reazione di Cayetana dopo avere scoperto di essere la figlia di una umile cameriera. Non potrà credere alle parole di Fabina, colpevole del peggiore affronto possibile e la schiaffeggerà, lasciando la domestica allibita e incredula, soprattutto dopo avere ricevuto un sonoro ceffone. Eppure dopo l'iniziale shock, in Cayetana cominceranno a riaffiorare i primi ricordi del suo passato che la porteranno di fronte alla più incredibile consapevolezza: Fabiana le ha detto la verità! La domestica, vedendo una reazione tanto furiosa nella figlia, si sentirà male e perderà i sensi. Quando si riprenderà rifletterà sul suo futuro, ipotizzando che la soluzione migliore sia lasciare una volta per tutte Acacias 38 per non rivedere più Cayetana. Ma siamo davvero certi che lei glielo permetterà? Con questo episodio della telenovela spagnola, la verità sul passato di Teresa verrà definitivamente svelata. Quanto ci metteranno le due donne a scambiarsi le reciproche scoperte?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 2 MARZO: CASILDA E' FIDANZATA? - Nell'episodio di Una vita di domani, Casilda sarà al settimo cielo, dopo il primo bacio scambiato con Martin. La domestica da tempo sognava il grande amore che finalmente sembra averlo trovato nel tenebroso soldato. Dopo questo momento romantico, la domestica degli Hidalgo racconterà alle amiche e colleghe di essersi fidanzata, cominciando a fare importanti programmi sul suo futuro insieme al garzone di Susana. Ma si tratterà di castelli in aria? Farà bene Casilda ad essere così felice? Sarà compito di Lolita e Guadalupe riportare l'amica con i piedi per terra, dicendole che è meglio non farsi troppe illusioni. Gli uomini, infatti, non sempre intendono impegnarsi: il loro obiettivo è un altro ovvero arrivare subito al dunque. Avranno ragione a credere questo di Martin? O davvero Casilda si è imbattuta in un uomo tutto d'un pezzo? La speranza è che finalmente anche la dolce Casilda possa incontrare la felicità...

© Riproduzione Riservata.