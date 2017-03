UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: Cayetana è figlia di Fabiana, una semplice e umile cameriera

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: FABIANA RISCHIA DI MORIRE - Nel giorno in cui in Italia Cayetana scopre di essere la figlia di Fabiana, facciamo un passo in avanti cercando di ricostruire quale sarà il destino di questa complicata coppia nelle puntate spagnole di Una vita. Vi segnaliamo fin d'ora che la vedova di German faticherà ad accettare questa amara verità, tanto che cadrà in uno stato di totale depressione. Ci vorrà del tempo prima che Fabiana possa avere un ruolo di primo piano e la domestica dovrà dare tutta se stessa per convincere la figlia di essersi comportata in questo modo solo per il suo bene. Comunque sia, il rapporto tra Cayetana e Fabiana continuerà ad essere particolarmente complicato anche in futuro: la domestica verrà usata in ogni modo dalla sua crudele figlia, che le farà credere di essere cambiata e di essere una persona migliore. Solo quando per la prima volta Fabiana verrà messa di fronte alla crudele realtà, affronterà duramente la dark lady che si comporterà nel peggiore dei modi: spingerà (anche se accidentalmente!) la madre dalla finestra, facendola stramazzare al suolo dai piani alti del palazzo. Fabiana sopravviverà, ma in quali condizioni?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 1 MARZO: CAYETANA SCOPRE LA SUA IDENTITA'! - La puntata di Una vita di oggi pomeriggio sarà assolutamente imperdibile, in quanto per la prima volta Cayetana verrà messa di fronte alla sconvolgente verità sulle sue origini. Dopo essere entrata in possesso del fascicolo sottratto a Peirò, la dark lady leggerà qualcosa di talmente incredibile da rendere immediatamente necessario il confronto con Fabiana. Sarà a questo punto che la domestica non potrà più mentire, di fronte all'evidenza dei fatti. Racconterà a Cayetana di essere la sua vera madre, aggiungendo pochi dettagli in più riguardo a quanto accaduto molti anni prima. Ma quale sarà la reazione della vedova di German di fronte alla più incredibile delle rivelazioni? Purtroppo per Fabiana, non potrà aspettarsi baci e lacrime da parte di una donna tanto crudele che in un solo istante si renderà conto di non essere una Sotelo Ruz, ma di essere la figlia di una umile cameriera. Cosa dovremo aspettarci da lei?

