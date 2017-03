UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma Galgani al passo d’addio? Dipende da Michele D’Ambra (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI LASCIA IL PROGRAMMA PER COMPA I MICHELE D’AMBRA? – Gemma Galgani potrebbe lasciare il trono over di Uomini e Donne prima del previsto. La dama storica del programma di Maria De Filippi, anche dopo la fine della sua storia d’amore con Giorgio Manetti per il quale ha sofferto davvero tanto, non ha mai pensato di lasciare davvero la trasmissione. Nonostante le critiche e le numerose delusioni sentimentali, infatti, Gemma Galgani non ha mai gettato la spugna. Il desiderio della dama è quello di trovare il principe azzurro al punto da essere disposta ad accettare critiche e insulti pur di trovarlo. Nelle ultime settimane, però, il cuore di Gemma è stato messo a dura prova. Tutta colpa di Michele D’Ambra che, dopo aver insistito per riuscire ad avere un appuntamento con lei, l’ha ferita chiamandola “mami”. Il cavaliere, infatti, sarebbe uscito con Gemma solo per popolarità non provando alcun tipo di interesse nei suoi confronti al punto da vedere in lei una figura materna. Una rivelazione dura da sopportare per Gemma Galgani che è stata consolata da Giorgio Manetti. La dama, nonostante la forza che l’ha sempre contraddistinta, stavolta potrebbe davvero arrendersi. Le delusioni sentimentali, nell’ultimo periodo, sono state tante. Gemma, dunque, nonostante abbia dalla sua parte il grande sostegno delle sue fans, potrebbe arrendersi e lasciare la trasmissione. Andrà davvero così o anche stavolta la Galgani troverà il modo per dimenticare Michele D’Ambra e andare avanti?

