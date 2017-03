UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Luca Onestini sceglie Giulia Latini? I fans non aspettano altro (Trono Classic

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI SCEGLIE GIULIA LATINI? LE SPERANZE DEI FANS – La nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne andrà in onda domani, giovedì 2 marzo. Al centro della nuova puntata ci saranno i tronisti Marco Cartasegna e Luca Onestini, sempre più sul piede di guerra. Durante l’ultima puntata, tra i due sono volate parole durissime. Tutto a causa di Soleil Sorgè, la corteggiatrice di Luca Onestini sulla quale ha messo gli occhi sin dal primo giorno Marco Cartasegna. Il nuovo tronista non nasconde il suo interesse per la bella Soleil, difendendola contro tutto e tutti e provocando la dura reazione di Luca. I fans di Onestini, però, sui social, lo esortano a non farsi il sangue amaro e a guardare avanti, concentrandosi su Giulia Latini, giudicata la ragazza più adatta a lui. Bella, dolce e senza troppi grilli per la testa, i fans dell’ex corteggiatore di Clarissa Marchese si sono schierati in massa con Giulia Latini che, dopo aver lasciato il programma, è tornata sui suoi passi in seguito ad una bella sorpresa di Luca. Dopo il suo ritorno, tra il tronista e la corteggiatrice, il rapporto sta procedendo a gonfie vele. Onestini sta ritrovando la fiducia in lei avendo ritrovato la ragazza semplice che lo aveva colpito sin dal primo giorno. Al momento, Giulia è in pole position per essere scelta da Luca Onestini che, tuttavia, non nasconde un pizzico di gelosia nei confronti di Soleil per la quale prova una forte attrazione fisica. I fans di Uomini e Donne stanno così rivolgendo dei veri appelli a Luca affinchè mette subito fine al suo eprcorso scegliendo Giulia.

