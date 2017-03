UOMINI E DONNE / Anticipazioni, arriva la nuova tronista: ecco quando e chi potrebbe essere

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE TRONO CLASSICO: DOMANI VERRÀ PRESENTATA LA NUOVA TRONISTA - Tempo di anticipazioni e novità per quanto riguarda il trono classico di Uomini e Donne: cosa succederà a breve? Naturalmente, come volevasi dimostrare, sarà presentata nella giornata di domani la nuova tronista che prenderà - di fatto - il posto lasciato vacante da Sonia Lorenzini dopo la scelta nei confronti di Emanuele Mauti, il giovane giocatore di pallanuoto con il quale è anche andata a convivere. Domani pomeriggio si apriranno nuovamente le porte degli Studi Elios per riaccogliere Luca Onestini e Marco Cartasegna e, durante la registrazione verrà anche presentata la nuova tronista. A darne notizia direttamente la pagina di Instagram del programma che svela: "Vi sveliamo un segreto: nella registrazione di domani presenteremo una nuova tronista. Chi sarà?". Durante il corso delle ultime puntate abbiamo assistito al primo triangolo in onda con protagonista Soleil Sorgè contesta tra i due baldi giovani. Le dinamiche dei ragazzi però, sembrano non appassionare così tanto il pubblico da casa, tanto da considerare Luca un "bello che non balla". A questo punto quindi, per creare del pepe in studio, alla nuova tronista verrà affidato il compito di risollevare le sorti di un programma che, dopo la prima stagione pare non essersi mai effettivamente ripreso. Anche Sonia Lorenzini infatti, non è stata in grado di fornire alla trasmissione lo smalto necessario per concentrare l'attenzione sulle dinamiche giovani. Chi salirà sul trono? Negli ultimi tempi si sono evidenziati i nomi di Asia Nuccetelli così come quelli di Lidia Vella e Valeria Vassallo, ex protagonista di Temptation Island. La redazione di Uomini e Donne però, potrebbe nuovamente puntare su un volto sconosciuto ai più così come è accaduto con Marco Cartasegna. Staremo a vedere cosa succederà domani pomeriggio e, nel frattempo, non perdeteci di vista!

