UOMINI E DONNE / Anticipazioni, giovedì 2 marzo nuova registrazione: tra Luca e Marco arriva la nuova tronista

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: NUOVA REGISTRAZIONE GIOVEDI’ 2 MARZO, ARRIVA LA NUOVA TRONISTA? – Il trono classico di Uomini e Donne, dopo gli addii di Sonia Lorenzini, felice accanto ad Emanuele Mauti e di Manuel Vallicella, si è concentrato su Luca Onestini e Marco Cartasegna. I due tronisti, però, non stanno suscitando molto interesse nei fans che hanno puntato il dito contro il 26enne milanese che, sin dal giorno della presentazione, ha messo gli occhi su Soleil Sorgè scatenando la gelosia di Luca. Tra i due tronisti di Uomini e Donne, infatti, non scorre buon sangue. I due sono spesso protagonisti di accesi battibecchi al punto che tra una sedia e l’altra si è accomodato Gianni Sperti nel tentativo di placare gli animi. Tra Luca Onestini e Marco Cartasegna che torneranno in studio domani, giovedì 2 marzo, potrebbe accomodarsi la nuova tronista. Dopo la scelta di Sonia Lorenzini, con Luca Onestini che sembra giunto alla fine del suo percorso, la redazione di Uomini e Donne potrebbe decidere di far accomodare sul trono una nuova protagonista femminile. Al momento sono tanti i rumors che parlano dell’arrivo della nuova tronista così come i nomi di quella che potrebbe essere l’erede di Sonia Lorenzini. Difficilmente, sul trono, si accomoderà un’ex corteggiatrice come Martina Luchena e Alessia Messina. La sensazione è che con Marco Cartasegna, la redazione abbia deciso di puntare su nomi nuovi e sconosciuti al pubblico. Per scoprire se arriverà la nuova tronista e soprattutto chi sarà non ci resta che aspettare la nuova registrazione.

