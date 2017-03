Uomini e Donne/ Anticipazioni, Emanuele Mauti pazzo d'amore per Sonia Lorenzini (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: EMANUELE MAUTI PAZZO D’AMORE PER SONIA LORENZINI – Sono passate solo due settimane da quando Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti sono diventati a tutti gli effetti una coppia. Nonostante il poco tempo trascorso insieme, l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne sono felici e innamorati. A testimoniarlo sono le belle parole che il pallanuotista ha dedicato alla sua fidanzata in occasione del suo compleanno. Emanuele dichiara tutto il suo amore a Sonia che, con estremo coraggio, ha scelto di sceglierlo e vivere la loro storia senza telecamere nonostante una conoscenza di poche settimane. “Ripenso ai primi giorni di dicembre, quando in maniera del tutto casuale mi venne proposto di partecipare a Uomini e Donne...al 9 dicembre, quando con il cuore in gola ti vidi per la prima volta e pensai che io e te poco c'entravamo l'uno con l'altro...ripenso a quando Maria mi propose di ballare con te, per la prima volta sentii l'odore dei tuoi capelli, il profumo della tua pelle, e ne rimasi immediatamente sconvolto...ricordo i successivi tre mesi, tra gioie e discussioni, ma con la voglia di farti mia che in me cresceva sempre più...ripenso a 10 giorni fa, quando guardandomi negli occhi mi hai detto "basta, non ce la faccio più, andiamo via insieme..."; a sabato, all'emozione che ho provato nel vederti sugli spalti, proprio lì dove tutto ebbe inizio...penso a quanto il destino abbia cambiato completamente la mia vita in così poco tempo...a questa mattina, quando aprendo gli occhi sei stata la prima cosa che ho trovato al mio fianco...ciò che ci attende nel nostro futuro non lo so, lo scopriremo stando insieme...ciò di cui sono certo invece è che te sia la miglior cosa potesse capitarmi nella vita”, ha scritto Emanuele ringraziando tutti coloro che gli hanno permesso di corteggiare e conquistare Sonia. Tra la Lorenzini e il Mauti, dunque, è vero amore? Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: NUOVA PUNTATA SPECIALE DEDICATA ALLE COPPIE IN ARRIVO – Dopo il grande successo ottenuto dalla puntata speciale dedicata a San Valentino in cui le coppie invitate ovvero Andrea Damante e Giulia De Lellis, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, Claudio Sona e Mario Serpa, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia hanno partecipato ad una caccia al tesoro sulla scia di Pechino Express, la redazione di Uomini e Donne avrebbe deciso di registrare una nuova puntate speciale dedicata alle coppie più amate della storia del programma di Maria De Filippi. A renderlo noto, stando a quanto si legge su Gossip e Tv, sarebbe stato un autore di Uomini e Donne. Secondo alcuni hashtag lanciati sul social network, le coppie confermate per la nuova puntata speciale di Uomini e Donne sarebbero Andrea Damante e Giulia De Lellis, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, Claudio Sona e Mario Serpa. Non parteciperanno, invece, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo così come Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti. Ancora una volta, dunque, non ci saranno Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, Tara Gabrieletto e Cristian Gallella. La redazione di Uomini e Donne avrà esteso l’invito a tali coppie ricevendo, ancora una volta, un rifiuto?

