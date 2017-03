UOMINI E DONNE / Anticipazioni, riparte il trono gay? I fans ci sperano (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: I FANS CHIEDONO IL RITORNO DEL TRONO GAY – Dopo il grandissimo successo ottenuto con il trono di Claudio Sona, attualmente felicemente fidanzato con Mario Serpa che, in seguito alla sua partecipazione come corteggiatore è stato promosso anche opinionista, i fans di Uomini e Donne si aspettavano il ritorno del trono gay. Maria De Filippi e la sua redazione, però, hanno deciso di mettere in panchina per qualche mese il trono gay lasciando spazio al trono classico. La scelta, tuttavia, non si è rivelata vincente. Manuel Vallicella ha lasciato dopo poche settimane, Sonia Lorenzini ha scelto prima del previsto e il nuovo tronista, il 26enne milanese Marco Cartasegna non sta riscuotendo molto successo. Sul web si è così diffusa la voce del ritorno in onda del trono gay. Domani, giovedì 2 marzo, è prevista una nuova registrazione del trono classico durante la quale Maria De Filippi potrebbe annunciare l’arrivo di un nuovo tronista. Gli indizi inducono a credere che, qualora sia così, arriverà sul trono l’erede di Sonia Lorenzini ma non è da escludere un ritorno del trono gay che è piaciuto davvero tanto al pubblico per la genuinità dei sentimenti e il coraggio dimostrato dal tronista e dai suoi corteggiatori. Chi, dunque, potrebbe essere il nuovo tronista gay? Molti fans di Uomini e Donne puntano tutto su Francesco Zecchini, ex corteggiatore di Claudio Sona e attualmente single. Il suo carattere chiuso e riservato, tuttavia, potrebbe essere poco adatto alla trasmissione. Maria De Filippi tirerà fuori dal cilindro un nome a sorpresa?

© Riproduzione Riservata.