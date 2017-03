UOMINI E DONNE / Gossip: Andrea Cerioli vuole un figlio, sta lanciando un messaggio a Valentina Rapisarda?

UOMINI E DONNE, GOSSIP: ANDREA CERIOLI PENSA IN GRANDE, IL SUO MESSAGGIO È RIVOLTO ALAL SUA EX? - Andrea Cerioli nonostante la lontananza dal piccolo schermo, è rimasto nel cuore delle fan di Uomini e Donne. Il percorso televisivo del bolognese è iniziato con il Grande Fratello e, dopo essere uscito dalla Casa più spiata d'Italia, il giovane Cerioli si era catapultato nella nuova esperienza televisiva agguantando l'ambita poltrona rossa del programma ideato e condotto da Maria De Filippi da ben 21 edizioni. Durante il suo percorso con il trono, Andrea ha avuto modo di arrivare alle ultime battute con Sharon Bergonzi e Valentina Rapisarda e, mentre i fan del programma propendevano per la prima, lui era chiaramente in crisi fino ad uscire fuori dalla trasmissione senza fare una scelta. Una volta tornati in quel di Bologna, l'ex tronista ha avuto modo di conoscere fuori Valentina Rapisarda, ex corteggiatrice con la quale ha iniziato una storia d'amore. La coppia poi ha avuto un periodo di crisi per poi tornare nuovamente insieme e interrompere ancora una volta la relazione (questa volta in via definitiva, almeno pare...). Dopo essersi lasciati però, proprio Andrea Cerioli evidenziando ancora una volta il suo spirito irrequieto, aveva attaccato la ex rea di aver fatto una diretta Instagram con il decolté eccessivamente in vista. "Arriverà quella sera magica, quella sera che realizzerò di avere tutto dalla vita", scrive Cerioli durante un recente sfogo su Facebook, per poi continuare: "Quella sera che sarò sotto il plaid con la donna per la quale ho perso letteralmente la testa, con mio figlio in braccio, mentre gli farò vedere per la prima volta il Re Leone... ecco, quell'esatto momento. Arriverà". Il messaggio è rivolto anche a Valentina Rapisarda? Per le fan potrebbe essere una bella frecciatina per potergli fare del male anche se, dalle sue parole emerge solo una forte voglia di ricominciare e progettare in grande. Cliccate qui per visionare il post dell'ex tronista bolognese.

