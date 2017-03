UOMINI E DONNE / News e Anticipazioni, nuova tronista: alla corte di Maria una lei cerca lei?

UOMINI E DONNE, NEWS E ANTICIPAZIONI: IL PUBBLICO VUOLE ANCORA IL TRONO GAY - Domani pomeriggio sarà presentata la nuova tronista del trono classico di Uomini e Donne: chi sarà? L'annuncio ufficiale è stato dato direttamente dalla pagina Instagram del programma che ha riacceso l'attenzione sulla seconda stagione del trono che non sta ottenendo i risultati sperati in termini di ascolti TV. L'ultima scelta in ordine di tempo per esempio, ha portato a casa ascolti ancor più bassi della puntata speciale di Claudio D'Angelo, il tronista meno amato della prima stagione del trono. A settembre infatti, il programma è tornato in onda dopo la pausa estiva con il primo trono gay della storia e così, le dinamiche di Claudio Sona e Mario Serpa hanno letteralmente stregato il pubblico da casa. I fan della trasmissione quindi, sperano di poter rivedere il trono gay in onda magari anche con la presenza di una tronista ecco perché, dopo l'annuncio ufficiale di questo pomeriggio, in moltissimi sperano che la nuova protagonista del trono classico, possa essere in cerca non di un fidanzato bensì di una dolce fanciulla. Proprio in riferimento alle potenziali dinamiche del trono gay però, c'è ci spera di poterlo rivedere direttamente a settembre per ritrovare Francesco Zecchini, ex corteggiatore di Claudio Sona che, dopo l'esperienza a Uomini e Donne non ha ancora trovato l'uomo della sua vita: Queen Mary gli darà questa nuova possibilità? Secondo quanto si legge sul web, la redazione del programma è fortemente propensa ad offrire al personal trainer milanese una nuova possibilità per potersi mettere in mostra con un altro ruolo. Nel frattempo, le sue amiche Sonia Lorenzini e Martina Luchena sono alle prese con del sano gossip e così, mentre la prima è felicemente fidanzata con Emanuele Mauti, la seconda ha dovuto smentire le voci di un potenziale flirt con Andrea Melchiorre.

