UOMINI E DONNE / Trono Classico gossip e news: una corteggiatrice di Marco Cartasegna ancora pazza del suo ex?

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO GOSSIP E NEWS: GIORGIA ANCORA INNAMORATA DEL SUO EX MA CORTEGGIA MARCO? - Il trono classico di Uomini e Donne sta prendendo una piega decisamente polemica. Dopo la scelta di Sonia Lorenzini uscita fuori dal programma insieme ad Emanuele Mauti, è stato presentato il nuovo tronista, il modello milanese Marco Cartasegna. Il ragazzo, dal look un poco dandy, ha portato al programma una nuova ventata di aria fresca in quanto il giovane, oltre ad essere molto bello è dotato di intelligenza ed arguzia. Doti che per un motivo non ancora conosciuto, mettono in difficoltà Luca Onestini. Marco infatti, dopo essere arrivato in studio ha immediatamente incominciato a corteggiare Soleil Sorgè, ragazza arrivata in studio proprio per l'ex Mister Italia e così, tra i due si è creato un fortissimo antagonismo. Tra le nuove corteggiatrici apparse in studio, vi è anche Giorgia Pisana che ha definito la rivale Greta Bergonzini una "gatta morta". Giorgia in esterna con Marco ha colpito il pubblico per la sua decisione: dopo appena due settimane dalla fine delle sua storia è venuta in televisione per cercare ancora l'amore. La giovane milanese classe 1994, ha perfino confessato che la storia d'amore l'ha devastata sotto tutti i punti di vista. La ragazza ha anche raccontato che il suo ex aveva un atteggiamento del tutto irrispettoso e, spulciando sul suo profilo di Instagram si scopre che l'ex fidanzato di Giorgia è un calciatore e, in base al social fotografico, fino allo scorso 30 gennaio il suo cuore batteva fortemente per il ragazzo tanto che, lui stesso le aveva dedicato una vera lettera d’amore accompagnata anche da uno scatto che li ritraeva insieme. La giovane corteggiatrice ha davvero dimenticato il suo ex fidanzato oppure è tutto ancora troppo “fresco” per ricominciare un percorso con Marco? Nel frattempo, per leggere le parole del ragazzo potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.