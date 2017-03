Un Posto al Sole/ Anticipazioni: cosa sta accadendo tra Beatrice ed Enriquez (oggi, puntata 1 marzo 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 1 MARZO: NIKO SOSPETTA DI BEATRICE ED ENRIQUEZ? - I problemi e i colpi di scena saranno all'ordine del giorno nella puntata di Un posto al sole di questa sera, in programma su Rai 3 a partire dalle ore 20:40 circa. In essa Vittorio si troverà ad affrontare Luca rendendosi conto di quanto sia difficile mettersi contro il poliziotto. Le dinamiche sulla morte di Antonio potrebbero quindi restare un vero mistero: che ne sarà del video in possesso del figlio di Guido? Allo studio legale di Enriquez, la tensione sarà molto alta, soprattutto in seguito al duro confronto avuto tra il famoso avvocato e Alberto Palladini. Niko sarà presente durante un diverbio tra il suo capo e Beatrice, rendendosi conto improvvisamente di quanto la donna sia attenta alle parole e all'opinione di Enriquez. Ma quali saranno i motivi di questo suo atteggiamento? Si tratterà solo di una grande ammirazione dal punto di vista lavorativo o ci sarà sotto dell'altro? Dopo qualche puntata in cui i problemi di Alice con il bullismo sono stati accantonati, oggi a Upas essi torneranno ad essere di grande attualità. Sarà Marina a discutere con Andrea, accusandolo di non averla coinvolta nelle sue decisioni relative al futuro della nipote. Ma quanto Pergolesi ricorderà alla Giordano che ogni scelta spetta a lui e ad Elena, Roberto scenderà in campo a favore della fidanzata, proteggendola davanti ai rimproveri. Sarà un vero cavaliere, a conferma del ritrovato amore per Marina?

