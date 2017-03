Una vita / Video replica puntata 28 febbraio: addio Lourdes, nuova vita per Trini e Maria Luisa?

Una Vita, video replica puntata 28 febbraio: Nelle ultime puntate di Una Vita, i telespettatori di Canale 5 hanno visto morire Lourdes. Maria Luisa ha deciso di salutare la donna da sola, ma nonostante non fosse pronta, ha poi scelto di partecipare la funerale a fianco di Ramon. Intanto, ad Acacias i signori hanno ormai deciso di licenziare tutte le domestiche. Leonor, però, è pronta a tutto pur di salvarle. Martin e Casilda si sono avvicinati sempre di più, tanto che l'uomo le ha promesso che nel caso in cui lei dovesse allontanarsi da Acacias lui la seguirebbe. Teresa ha scoperto da Celia che Mauro è impegnato con un'altra donna. Intanto, la maestra sta cercando di scoprire qualcosa in più sulla sua vera identità attraverso Fabiana. Nel frattempo, Mauro viene a sapere che i fascicoli delle indagini su Cayetana sono scomparsi. Nel corso della puntata del 28 febbraio di Una Vita, Mauro è furioso dopo aver scoperto che i fascicoli riguardanti il caso di Cayetana sono scomparsi. Leonor decide di andare a trovare Cayetana, che non apprezza la visita della giovane Hidalgo che prima di lasciare l'appartamento la minaccia. In particolare, Leonor informa la donna che presto scriverà un romanzo che riguarda proprio lei. Cayetana ammette che penserà di nuovo la futuro delle domestiche e le farà sapere cosa avrà deciso. Mauro racconta a Felipe e a Teresa quanto accaduto con i fascicoli di Cayetana. La maestra e Mauro restano soli e lei gli tira uno schiaffo, in quanto è delusa dopo aver saputo che è fidanzato. Paciencia e Servante parlano di come mancherà loro Acacias. Proprio in questo momento arriva Tano che chiede alla coppia di salire su in soffitta, in quanto c'è una notizia importante per loro. Cayetana decide di salire in soffitta e di parlare con le domestiche. La donna ci tiene a precisare che il loro comportamento è stato sleale e, per tale motivo, meritano una punizione esemplare. Ma Cayetana decide di perdonarle e, dunque, di non cacciarle da Acacias. La punizione prevede che loro prendano la metà dello stipendio mensile per il primo mese. Servante promette che non accadrà più una cosa del genere. Ramon e Trini si guardano di nascosto dalla vetrina della sartoria. La donna poi decide di andargli incontro e gli chiede com'è la situazione a casa. Trini avrebbe voluto stare accanto a Ramon e a Maria Luisa durante il funerale. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DI UNA VITA DEL 28 FEBBRAIO.

