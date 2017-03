Uomini e Donne Oggi / Quale Trono va in onda? Colpo di scena in studio: Gemma e Michele sono tornati insieme!

Uomini e Donne, Oggi in onda il Trono Over, anticipazioni: Tina stuzzica Gemma con un video di tutti "i suoi uomini" (0ggi 1 marzo 2017) - La settimana di Uomini e Donne continua con una nuovca puntata del Trono Over. Si parte come di consueto dal video che riepiloga ciò che è accaduto la scorsa puntata, con Gemma e Cristina che chiudono con Michele. Ecco poi lo sfogo post puntata della Galgani che non riesce a sopportare il fatto che Tina continui ad accusarla di essere finta; ecco poi il suo ingresso in studio tutta vestita di rosso, mentre la Cipollari ha per lei una sorpresa. Si tratta di un video che riepiloga tutti gli uomini con i quali ha avuto una storia, poi parte il solito battibecco ma una signora dallo studio si schiera dalla parte di Gemma, definendola la più bella di tutte, anche di Tina che si infiamma. Ecco però partire un altro video, stavolta è Cristina la protagonista: la dama si dice dispiaciuta di come è finita con Michele, a cui si era affezionata, e di come lui ha voluto continuare a conoscere e uscire anche con Gemma. Così la dama entra in studio e Sandro le chiede se credeva fosse una gara con la Galgani.

Uomini e Donne, Oggi in onda il Trono Over, anticipazioni: colpo di scena in studio! Gemma e Michele si sono sentiti e hanno fatto pace! (0ggi 1 marzo 2017) - Riprende allora la discussione tra Cristina e Gemma, qualcuno pensa che la seconda avrebbe dovuto farsi da parte ma ecco arrivare il colpo di scena: la Galgani ha mandato un messaggio alla redazione che annunciava che Michele l'avesse chiamata proprio dopo la lite in studio. I due si sono sentiti, lui le ha detto di aver sentito la sua mancanza e così lei, così oggi Gemma si dice felicissima. Tina è furiosa ma Gemma dichiara che la scorsa volta ha fatto parlare troppo l'orgoglio e ha sbagliato. Ecco perchè si sono incontrati ieri sera e si sono chiariti; non c’è stato nulla di intimo ma solo alcune tenerezze. Cristina è delusa ma Tina le chiarisce un concetto: "Con Gemma si va sulle copertine dei giornali, non con te!". Ecco arrivare anche Michele, si dice felice e confessa che era convinto di non frequentare più nessuna delle due ma la signora Fabrizia lo ha confortato. Ed ecco poi arrivare laa telefonata di Gemma che gli ha detto parole molto dolci e, molto sorpreso per questo, ha accettato di vederla.

© Riproduzione Riservata.