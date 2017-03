Uomini e Donne, nuovo tronista!/ Raffaella Mennoia svela una prima anticipazione...

Uomini e Donne, arriva il nuovo tronista: Raffaella Mennoia lo conferma e ci dà una prima anticipazione - Marco Cartasegna ha fatto il suo ingresso a Uomini e Donne eppure, con la scelta di Sonia Lorenzini un altro trono è rimasto vuoto. Per due settimane si è così attesa la presentazione del niovo tronista che tuttavia non è arrivata, tanto da farci credere che il nuovo percorso al trono Classico di Uomini e Donne sarebbe stato a due. Errore, perchè il nuovo tronista o la nuova tronista sta per arrivare. Ad annunciarlo è Raffaella Mennoia con un messaggio postato su Instagram che pare contenere anche uno dei suoi soliti indizi sotto forma di indovinello. "C è un Trono che aspetta... - annuncia la nota autrice tv su Instagram, che poi scrive - Vivi momento per momento, muori al passato, non proiettare alcun futuro… godi il silenzio, la gioia, la bellezza di questo momento. Osho#osho#budda". Una frase ricca di significato che i fan di Uomini e Donne hanno immediatamente cercato di associare ad un volto.

Nuovo tronista a Uomini e Donne, chi sarà? Le varie opzioni e la possibile scelta della redazione - Raffaella Mennoia quindi conferma che sul trono di Uomini e Donne è in arrivo un altro elemento e, se si seguirà la linea adottata finora, si tratterà di una donna. Ma chi? Difficile dirlo al momento, anche se le candidate non mancano. Qualcuno spera che sulla nota poltrona rossa arrivi un volto nuovo, fresco e non noto al pubblico di Canale 5; c'è chi invece crede che Asia Nuccetelli possa essere in lizza per quel posto, ma le ultime polemiche sorte proprio con la Mennoia ci fanno credere che si tratta di una possibilità da archiviare. C'è chi inoltre spera che Lidia Vella, ex fidanzata di Alessandro Calabrese, possa cambiare idea rispetto alle dichiarazioni fatte negli ultimi tempi e magari prendere il posto rimasto vacante a Uomini e Donne. Le possibilità sono davvero tante ma, viste le ultime situazioni createsi nel noto studio, è molto probabile che stavolta la redazione opterà per un volto sconosciuto.

