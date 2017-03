VANESSA ROSIC/ Il personaggio interpretato da Valentina Romani: sua madre è ancora viva (La porta rossa, mercoledì 1 marzo 2017)

VANESSA ROSIC, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA VALENTINA ROMANI: FREQUENTI RICORDI DEL SUO PASSATO LA TORMENTANO (LA PORTA ROSSA, MERCOLEDÌ 1 MARZO) - Tra poche ore va in onda su Rai 2 il terzo appuntamento con la fiction La Porta Rossa, nata dalla collaborazione tra Rai Cinema e VelaFilm. Uno dei personaggi chiave della fiction è quello della giovane sensitiva Vanessa Rosic interpretato da Valentina Romani. Prima di goderci questa nuova puntata, in cui Vanessa andrà alla ricerca della madre, ricordiamo quanto fatto dalla stessa Vanessa nell’ultima andata in onda. Vanessa è all'università insieme ai suoi amici: tra una chiacchiera e l'altra i ragazzi notano l'arrivo di Filip e iniziano a prenderlo in giro per i suoi modi strani. Vanessa non fa nulla, ma si sente molto a disagio per la situazione. Poco dopo Raffaele raggiunge la fidanzata a lezione. Il ragazzo si scusa con Vanessa per essere stato poco presente negli ultimi giorni e lei accetta le scuse, anche se non è molto convinta. Vanessa continua a fare sogni strani. La ragazza ricorda un incendio in cui morirono i suoi genitori in Kosovo ma sa per certo, dai racconti della zia, che lei non era presente al momento del disastro. La brutta sensazione del sogno non abbandona Vanessa, che si sfoga con Raffaele ma il ragazzo non ne vuole sentire parlare e i due litigano per l'ennesima volta. Poco dopo la ragazza incontra Filip, che invece è molto felice di ascoltare quello che ha da dire. Mentre è a lezione, torna da Vanessa anche il fantasma di Cagliostro. La ragazza, dopo averlo aiutato con la telefonata alla moglie, non ne vuole sentir più parlare.

VANESSA ROSIC, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA VALENTINA ROMANI: SUA MADRE È ANCORA VIVA (LA PORTA ROSSA, MERCOLEDÌ 1 MARZO) - Vanessa parla con le sue amiche dei problemi con il fidanzato Raffaele, ma quando si allontana le ragazze iniziano a parlare male di lei e della sua amicizia con Filip. Cagliostro ascolta tutta la conversazione e riferisce alla sensitiva tutto, la quale per ringraziarlo decide di aiutarlo a recuperare un telefonino dal luogo in cui è stato ucciso. Una volta preso il cellulare lo porta alla polizia ma lo lascia sulla porta per non farsi scoprire. La vicinanza del fantasma sembra intensificare le visioni di Vanessa. Oltre ai ricordi sull'incendio la ragazza sente anche delle voci e delle grida. Prima di andare via Leonardo le da un consiglio ed ossia quello di cercare la verità. A casa Vanessa recupera alcune foto dei suoi genitori, ma la zia la scopre e butta via tutto, dicendole di dimenticare il passato. La ragazza però non ci riesce, sembra troppo legata alla madre. Durante un corso universitario, per un'esercitazione Vanessa finisce per essere associata a Filip. La sintonia tra i due continua a crescere e Vanessa gli chiede di hackerare l'account della sua amica Ilaria. Il ragazzo ci riesce ma quello che legge non piace a Vanessa, le sue amiche parlano male di lei. La ragazza viene di nuovo avvicinata da Leonardo, che ha dei sospetti sui suoi colleghi a proposito della sua morte. Questa volta Vanessa non ci mette molto a farsi convincere ad aiutarlo. Dopo che la zia ha buttato le cose dei suoi genitori, Vanessa va a frugare tra i documenti della donna e scopre che anche lei si trovava in Kosovo al momento dell'incendio. Per andare fino in fondo a tutta la storia, Vanessa ha bisogno di leggere alcuni documenti della Questura e questa volta è lei a chiedere aiuto a Leonardo. Il commissario nel cuore della notte la fa entrare negli archivi dell'edificio e la aiuta ad eludere la sorveglianza e a spegnere l'allarme. Vanessa cerca delle informazioni sulla madre e scopre che la donna è stata ricoverata in un ospedale dopo la data della sua presunta morte. La mamma di Vanessa è, quindi, ancora viva, ma quello che la ragazza non sa è che la zia la frequenta e parla con lei.

